さまざまな機能を搭載した「プラクティスモード」や貴重なイラストなどを閲覧できる「ギャラリーモード」を搭載！
『リアルバウト餓狼伝説2』がアップグレードしてSteamで配信中！
2025年09月29日 15時55分更新
SNKは9月28日より、NEOGEOプレミアムセレクションの第一弾タイトルとして、対戦格闘ゲーム『リアルバウト餓狼伝説2 ～THE NEWCOMERS～』をPC（Steam）にて配信中。価格は2980円だ。
1998年に同社からアーケード向けにリリースされた『リアルバウト餓狼伝説2 THE NEWCOMERS』は、「餓狼伝説」シリーズの多彩なキャラクターたちが、スピーディーかつ爽快なバトルを繰り広げる2D格闘対戦ゲーム。
『リアルバウト餓狼伝説2 ～THE NEWCOMERS～』では、オリジナルのグラフィックや操作感はそのままに、ロールバック方式のネットコードを採用した快適なオンライン対戦を実現。
9人まで参加可能なオンラインロビー、観戦モード、シングル＆ダブルエリミネーションなど人気のオンライン機能をさらに充実させ、より盛り上がる対戦環境を提供している。
製品トレーラー
CHARACTERS
餓狼伝説シリーズ最多のキャラクター総勢23体が集結！
シリーズでおなじみの「テリー・ボガード」「不知火舞」といったキャラクターに加え、「李香緋（リー・シャンフェイ）」と「リック・ストラウド」の2キャラが新規参戦。隠しキャラクターである「アルフレッド」も加えた総勢23体のキャラクターが使用可能だ。
ONLINE BATTLE
◼︎オンライン対戦がより快適に！ よりエキサイティングに！
新たにロールバック方式ネットコードや、9人まで参加できるロビー機能を搭載。さらにシングルエリミネーション戦、ダブルエリミネーション戦、リーグ戦の中から大会形式が選べるトーナメントモードを実装している。洗練されたスウェーラインシステムの熱い駆け引きをオンライン対戦で楽しもう。
NEW FEATURES
◼︎新機能を駆使して腕を磨け！ 充実のプラクティスモード！
プラクティスモードではスピード変更機能や録画機能、キャラクターごとの当たり判定表示機能などを新たに追加。遊びやすくグレードアップした『リアルバウト餓狼伝説2』で世界中のプレイヤーと熱くなろう。
◼︎『リアルバウト餓狼伝説2』を存分に楽しめる追加要素も！
往年の餓狼ファン必見。本作のキーアートやキャラクターイラストなど、全59枚が閲覧できるギャラリーモードを新搭載している。さらに、チャレンジをクリアしてアバターイラストを獲得できるAchievementなど、ゲームの世界観をより深く楽しむための新要素が満載だ。
【ゲーム情報】
タイトル：リアルバウト餓狼伝説2 ～THE NEWCOMERS～
ジャンル：対戦格闘
配信：SNK
プラットフォーム：PC（Steam）
配信日：配信中（2025年9月28日）
価格：2980円
プレイ人数：1名（オフライン）／1～9名（オンライン）
©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
※ゲーム画面は開発中のものです。
※ ©2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.
ASCII.jpの最新情報を購読しよう