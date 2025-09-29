さまざまな機能を搭載した「プラクティスモード」や貴重なイラストなどを閲覧できる「ギャラリーモード」を搭載！

SNKは9月28日より、NEOGEOプレミアムセレクションの第一弾タイトルとして、対戦格闘ゲーム『リアルバウト餓狼伝説2 ～THE NEWCOMERS～』をPC（Steam）にて配信中。価格は2980円だ。

1998年に同社からアーケード向けにリリースされた『リアルバウト餓狼伝説2 THE NEWCOMERS』は、「餓狼伝説」シリーズの多彩なキャラクターたちが、スピーディーかつ爽快なバトルを繰り広げる2D格闘対戦ゲーム。

『リアルバウト餓狼伝説2 ～THE NEWCOMERS～』では、オリジナルのグラフィックや操作感はそのままに、ロールバック方式のネットコードを採用した快適なオンライン対戦を実現。

9人まで参加可能なオンラインロビー、観戦モード、シングル＆ダブルエリミネーションなど人気のオンライン機能をさらに充実させ、より盛り上がる対戦環境を提供している。

製品トレーラー

https://youtu.be/xP2Uqc4V4vc

CHARACTERS

餓狼伝説シリーズ最多のキャラクター総勢23体が集結！

シリーズでおなじみの「テリー・ボガード」「不知火舞」といったキャラクターに加え、「李香緋（リー・シャンフェイ）」と「リック・ストラウド」の2キャラが新規参戦。隠しキャラクターである「アルフレッド」も加えた総勢23体のキャラクターが使用可能だ。

ONLINE BATTLE

◼︎オンライン対戦がより快適に！ よりエキサイティングに！

新たにロールバック方式ネットコードや、9人まで参加できるロビー機能を搭載。さらにシングルエリミネーション戦、ダブルエリミネーション戦、リーグ戦の中から大会形式が選べるトーナメントモードを実装している。洗練されたスウェーラインシステムの熱い駆け引きをオンライン対戦で楽しもう。

NEW FEATURES

◼︎新機能を駆使して腕を磨け！ 充実のプラクティスモード！

プラクティスモードではスピード変更機能や録画機能、キャラクターごとの当たり判定表示機能などを新たに追加。遊びやすくグレードアップした『リアルバウト餓狼伝説2』で世界中のプレイヤーと熱くなろう。

◼︎『リアルバウト餓狼伝説2』を存分に楽しめる追加要素も！

往年の餓狼ファン必見。本作のキーアートやキャラクターイラストなど、全59枚が閲覧できるギャラリーモードを新搭載している。さらに、チャレンジをクリアしてアバターイラストを獲得できるAchievementなど、ゲームの世界観をより深く楽しむための新要素が満載だ。

【ゲーム情報】

タイトル：リアルバウト餓狼伝説2 ～THE NEWCOMERS～

ジャンル：対戦格闘

配信：SNK

プラットフォーム：PC（Steam）

配信日：配信中（2025年9月28日）

価格：2980円

プレイ人数：1名（オフライン）／1～9名（オンライン）

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

※ゲーム画面は開発中のものです。

※ ©2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.