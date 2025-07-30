この夏には「ストリートファイター」シリーズのケンをDLCキャラクターとして配信！
『餓狼伝説 CotW』デジタル版が初セール！ゲーム本編とシーズンパス1がセットで40％オフ
2025年07月30日 15時45分更新
SNKは7月30日、対戦格闘ゲーム「餓狼伝説」シリーズ最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』デジタル版［PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）］について、全プラットフォームを対象としたセールを開催。セール期間は、2025年8月13日まで。
【セール概要】
対象タイトル：
『餓狼伝説 City of the Wolves SPECIAL EDITION』 デジタル版（ゲーム本編+シーズンパス1）
対象プラットフォーム：
PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）
価格／割引率：
通常価格：7920円 ⇒ セール価格：4752円（40％オフ）
セール終了日：2025年8月13日まで
※セールの終了時間は各ストアにてご確認ください。またセール期間は予告なく変更する場合があります。
セールページ：https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/first-sale
【ゲーム情報】
タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves
（英語名： FATAL FURY: City of the Wolves）
ジャンル：対戦格闘
発売：SNK
プラットフォーム：
PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）
※パッケージ版はPlayStation 5／PlayStation 4のみ。
発売日：発売中（2025年4月24日）
価格：
SPECIAL EDITION：7920円（パッケージ版／タウンロード版）
プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～12人（オンライン）
CERO：C（15才以上対象）
【SPECIAL EDITION内容物】
●ゲーム本編
●シーズンパス1
DLCキャラクター「アンディ・ボガード」＜配信中（2025年6月24日配信）＞
DLCキャラクター「ケン」（2025年夏配信予定）
DLCキャラクター「ジョー・東」（2025年秋配信予定）
DLCキャラクター「春麗」（2025年冬配信予定）
DLCキャラクター「Mr.ビッグ」（2026年初頭予定）
※すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。
※PlayStation 4版からPlayStation 5版への無料アップグレードに対応しています。
※PlayStation 4版（パッケージ版）をPlayStation 5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation 5本体が必要です。
©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
©CAPCOM
※ゲーム画面は開発中のものです。
※“PlayStation”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
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※© 2025, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesのロゴは、米国およびそのほかの国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。
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