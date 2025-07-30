SNKは7月30日、対戦格闘ゲーム「餓狼伝説」シリーズ最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』デジタル版［PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）］について、全プラットフォームを対象としたセールを開催。セール期間は、2025年8月13日まで。

【セール概要】

対象タイトル：

『餓狼伝説 City of the Wolves SPECIAL EDITION』 デジタル版（ゲーム本編+シーズンパス1）

対象プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）

価格／割引率：

通常価格：7920円 ⇒ セール価格：4752円（40％オフ）

セール終了日：2025年8月13日まで

※セールの終了時間は各ストアにてご確認ください。またセール期間は予告なく変更する場合があります。

セールページ：https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/first-sale

【ゲーム情報】

タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves

（英語名： FATAL FURY: City of the Wolves）

ジャンル：対戦格闘

発売：SNK

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）

※パッケージ版はPlayStation 5／PlayStation 4のみ。

発売日：発売中（2025年4月24日）

価格：

SPECIAL EDITION：7920円（パッケージ版／タウンロード版）

プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～12人（オンライン）

CERO：C（15才以上対象）

【SPECIAL EDITION内容物】

●ゲーム本編

●シーズンパス1

DLCキャラクター「アンディ・ボガード」＜配信中（2025年6月24日配信）＞

DLCキャラクター「ケン」（2025年夏配信予定）

DLCキャラクター「ジョー・東」（2025年秋配信予定）

DLCキャラクター「春麗」（2025年冬配信予定）

DLCキャラクター「Mr.ビッグ」（2026年初頭予定）

※すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

※PlayStation 4版からPlayStation 5版への無料アップグレードに対応しています。

※PlayStation 4版（パッケージ版）をPlayStation 5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation 5本体が必要です。

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※ゲーム画面は開発中のものです。

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