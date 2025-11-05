SNKは11月5日、「餓狼伝説」シリーズ最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』［PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）］について、「ストリートファイター」とのコラボレーションキャラクター「春麗」を配信開始した。

これにあわせ、ゲーム本編とシーズンパス1がセットになったコンソール版『餓狼伝説 City of the Wolves SPECIAL EDITION』を対象に、60％オフのセールを実施している。

■「餓狼伝説」と「ストリートファイター」の魅力が融合した「春麗」が登場！

歴代「ストリートファイター」シリーズのさまざまな動作やコンボに加え、『ストリートファイター6』の“Outfit 2”で登場するチャイナドレスのコスチュームやおなじみの挑発モーションなど、「春麗」の魅力が満載。さらに「ARCADE MODE」や「EOST MODE」では、『餓狼伝説 City of the Wolves』オリジナルのストーリーも楽しめる。

●春麗 | Chun-Li

Voice Actor：［日本語］折笠 富美子さん／［英語］JENNIE KWANさん

メトロシティから来訪した捜査官。彼女の元にとある犯罪組織復活の調査依頼が入り、サウスタウンを訪れる。サウスタウンの格闘家と言えども彼女に勝てる者は少ない。対等に戦える者がいるとすれば不知火の忍だけであろう。

▼「春麗」キャラクタートレーラー

日本語ボイス：https://youtu.be/bp01P_zMamg

英語ボイス：https://youtu.be/8fLqyFUnQXA

■本日配信の「春麗」などが楽しめるシーズンパス1＋ゲーム本編がセットになったコンソール版『餓狼伝説 City of the Wolves SPECIAL EDITION』が、今なら60％オフ！

PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|Sと、本作のコンソール版を対象としたセールを開催中。まだゲームを持っていない人は、この機会に遊んでみてはいかがだろうか。

【セール概要】

対象タイトル：『餓狼伝説 City of the Wolves SPECIAL EDITION』 デジタル版（ゲーム本編+シーズンパス1）

対象プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S

割引率／価格：60％オフ

通常価格：7920円

セール価格：3168円

セール終了日：

PlayStation 5／PlayStation 4：2025年11月21日まで

Xbox Series X|S：2025年11月22日まで

※セールの終了時間は各ストアにてご確認ください。

※セール期間は予告なく変更される場合があります。

詳細ページ：https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/nov-sale

【ゲーム情報】

タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves

（英語名： FATAL FURY: City of the Wolves）

ジャンル：対戦格闘

発売：SNK

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）

※パッケージ版はPlayStation 5／PlayStation 4のみ。

発売日：発売中（2025年4月24日）

価格：

SPECIAL EDITION：7920円（パッケージ版／タウンロード版）

プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～12人（オンライン）

CERO：C（15才以上対象）

【SPECIAL EDITION内容物】

●ゲーム本編

●シーズンパス1

DLCキャラクター「アンディ・ボガード」（配信中）

DLCキャラクター「ケン」（配信中）

DLCキャラクター「ジョー・東」（配信中）

DLCキャラクター「春麗」（2025年11月5日配信）

DLCキャラクター「Mr.ビッグ」（2026年初頭予定）

※すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

※PlayStation 4版からPlayStation 5版への無料アップグレードに対応しています。

※PlayStation 4版（パッケージ版）をPlayStation 5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation 5本体が必要です。

