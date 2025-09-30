あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第137回
Nothing「Nothing Phone (3)」
【iPhoneよりもオシャレ】人とは違うスマホを使うならNothing Phone (3)
2025年09月30日 18時30分更新
「Nothing Phone (3)」が世界中から注目を集めるワケ
最近のスマートフォンは、正直なところ少し退屈になってきた印象はないですか？ 毎年新モデルは出るものの、見た目はほとんど変わらず、性能の向上も体感しにくくなっています。多くの人が同じようなデザインのスマートフォンを持つ中で、「もっと個性を出したい」「ワクワク感が欲しい」と思っている人も少なくないはずです。
そんな人に、今最もオススメしたいのが、ロンドン発のテックカンパニー・Nothingが送り出す「Nothing Phone (3)」です。
Nothingは「もう一度、テクノロジーにワクワクできるような世界を」という理念を掲げ、2020年に誕生した新しいブランドです。彼らが作る製品は、どれも機能性だけでなく、人の心を動かす斬新なデザインを追求しています。
この記事では、なぜNothing Phone (3)が「人とは違う」選択肢として最高なのか、その魅力をお伝えします。きっと、このスマートフォンの虜になることでしょう。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）心躍る、唯一無二のデザイン
2）ハイエンドとして十分すぎるパワフルな性能
3）Nothingエコシステムで、さらに広がる世界
購入時に注意したい側面
1）そこまで突き抜けた性能ではない、という事実
2）12万円台という価格とブランドへの信頼性
