このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第137回

Nothing「Nothing Phone (3)」

【iPhoneよりもオシャレ】人とは違うスマホを使うならNothing Phone (3)

2025年09月30日 18時30分更新

文● スピーディー末岡／岡本／ASCII　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
arrows

「Nothing Phone (3)」が世界中から注目を集めるワケ

　最近のスマートフォンは、正直なところ少し退屈になってきた印象はないですか？ 毎年新モデルは出るものの、見た目はほとんど変わらず、性能の向上も体感しにくくなっています。多くの人が同じようなデザインのスマートフォンを持つ中で、「もっと個性を出したい」「ワクワク感が欲しい」と思っている人も少なくないはずです。

　そんな人に、今最もオススメしたいのが、ロンドン発のテックカンパニー・Nothingが送り出す「Nothing Phone (3)」です。

　Nothingは「もう一度、テクノロジーにワクワクできるような世界を」という理念を掲げ、2020年に誕生した新しいブランドです。彼らが作る製品は、どれも機能性だけでなく、人の心を動かす斬新なデザインを追求しています。

　この記事では、なぜNothing Phone (3)が「人とは違う」選択肢として最高なのか、その魅力をお伝えします。きっと、このスマートフォンの虜になることでしょう。

【目次】この記事で書かれていること：

Nothing Phone (3)のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）心躍る、唯一無二のデザイン
2）ハイエンドとして十分すぎるパワフルな性能
3）Nothingエコシステムで、さらに広がる世界

購入時に注意したい側面
1）そこまで突き抜けた性能ではない、という事実
2）12万円台という価格とブランドへの信頼性

まとめ
詳細スペック情報

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン