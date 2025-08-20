背面にドット絵表示が楽しい！ 「Nothing Phone (3)」国内発売で12万4800円～

Nothingは、同社史上最高をうたうフラグシップモデル「Nothing Phone (3)」の国内リリースを発表した。すでに予約受付を開始しており、発売は28日（木）9時。同社公式サイトと楽天モバイルで扱われる。12GB＋256GBモデルが12万4800円、16GB＋512GBモデルが13万9800円。
LEDストラップに代わって、ドットパネルでさらに楽しく
SoCもカメラもハイエンド級に進化した「Nothing Phone (3)」
Nothing Phone (3)は海外では7月に発表。SoCやカメラにハイエンド級性能を採用したのはもちろん、Nothing Phoneの象徴とも言えたLEDストラップの点滅に代わり（背面全体の演出は「Glyph Interface」という名前で変わらない）、ドット絵風の表示が可能な「Glyph Matrix」を搭載しているのが最大の特徴。
Glyph Matrixではちょっとしたツールや、ブロック崩しのようなミニゲームをプレイ可能。右側中央にある丸いタッチ式ボタン（フィードバックあり）はタップと長押しが可能になっており、Glyph Matrixとの組み合わせで、自撮り用のミラー、時計表示、ストップウォッチ、ミニゲームなどができるようになる。
主なスペックは、6.67型有機EL（1260×2800、120Hz対応）、Snapdragon 8s Gen 4、12／16GBメモリー、256／512GBストレージ、50メガ（1/1.3型、OIS）＋50メガ望遠（ペリスコープ型、光学3倍、OIS）＋50メガ（超広角）カメラ（イン50メガ）、5150mAhバッテリー（65W充電対応）、Qi対応（最大15W対応）、画面内指紋センサー、Android 15（Nothing OS 3.5）など。Snapdragon 8s Gen 4のAntutu 10のスコアは編集部のテストで200万点強だった。
防水・防塵（IP68）に対応するほか。日本向けのカスタマイズとして、FeliCaに加えて、eSIMもサポートしている。なお、Android 16ベースのNothing OS 4.0は2025年第3四半期にリリースを予定している。
|「Nothing Phone (3)」の主なスペック
|ディスプレー
|6.67型有機EL 120Hz対応
|画面解像度
|1260×2800
|サイズ
|75.59×160.60×8.99mm
|重量
|218g
|CPU
|Snapdragon 8s Gen 4
|内蔵メモリー
|12/16GB
|内蔵ストレージ
|256/512GB
|外部ストレージ
|――
|OS
|Android 15（Nothing OS 3.5）
|対応バンド
|5G NR：n1/2/3/5/7/8/12
/20/25/28/30/38/40/41
/48/66/71/77/78
4G LTE：1/2/3/4/5/7/8/12/17
/18/19/20/25/26/28
/30/66/71/34/38/39
/40/41/42/48
W-CDMA:1/2/4/5/6/8/19
4バンドGSM
|無線LAN
|Wi-Fi 7
|カメラ画素数
|5000万画素
＋5000万画素（超広角）
＋5000万画素（光学3倍、望遠）
イン：5000万画素
|バッテリー容量
|5150mAh（65W対応）
|Qi
|○
|FeliCa／NFC
|○／○
|防水／防塵
|○／○（IP68）
|生体認証
|○（画面内指紋＋顔認証）
|SIM形状
|nanoSIM＋eSIM
|USB端子
|Type-C
|カラバリ
|White、Black