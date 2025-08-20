このページの本文へ

FeliCaやeSIMにも対応します

背面にドット絵表示が楽しい！ 「Nothing Phone (3)」国内発売で12万4800円～

2025年08月20日 12時00分更新

文● オカモト／ASCII

　Nothingは、同社史上最高をうたうフラグシップモデル「Nothing Phone (3)」の国内リリースを発表した。すでに予約受付を開始しており、発売は28日（木）9時。同社公式サイトと楽天モバイルで扱われる。12GB＋256GBモデルが12万4800円、16GB＋512GBモデルが13万9800円。

Nothing

同時発表の「Headphone (1)」とともに

Nothing

Nothing Phone (3)が国内発売発表！ ブラックとホワイトの2色を用意

LEDストラップに代わって、ドットパネルでさらに楽しく
SoCもカメラもハイエンド級に進化した「Nothing Phone (3)」

　Nothing Phone (3)は海外では7月に発表。SoCやカメラにハイエンド級性能を採用したのはもちろん、Nothing Phoneの象徴とも言えたLEDストラップの点滅に代わり（背面全体の演出は「Glyph Interface」という名前で変わらない）、ドット絵風の表示が可能な「Glyph Matrix」を搭載しているのが最大の特徴。

Nothing

新たな要素としてGlyph Matrixが搭載された

Nothing

バッテリー残量のように実用的な機能もある

　Glyph Matrixではちょっとしたツールや、ブロック崩しのようなミニゲームをプレイ可能。右側中央にある丸いタッチ式ボタン（フィードバックあり）はタップと長押しが可能になっており、Glyph Matrixとの組み合わせで、自撮り用のミラー、時計表示、ストップウォッチ、ミニゲームなどができるようになる。

Nothing

Nothing Phoneならではのドット絵ワールドが背面でも展開される

　主なスペックは、6.67型有機EL（1260×2800、120Hz対応）、Snapdragon 8s Gen 4、12／16GBメモリー、256／512GBストレージ、50メガ（1/1.3型、OIS）＋50メガ望遠（ペリスコープ型、光学3倍、OIS）＋50メガ（超広角）カメラ（イン50メガ）、5150mAhバッテリー（65W充電対応）、Qi対応（最大15W対応）、画面内指紋センサー、Android 15（Nothing OS 3.5）など。Snapdragon 8s Gen 4のAntutu 10のスコアは編集部のテストで200万点強だった。

Nothing

カメラも大きく強化。メインは1/1.3型の5000万画素センサーで、光学3倍のペリスコープ型望遠、超広角も同じく5000万画素

Nothing

Antutuのスコアは200万点超え。現状のゲームでは十分以上の性能だろう

　防水・防塵（IP68）に対応するほか。日本向けのカスタマイズとして、FeliCaに加えて、eSIMもサポートしている。なお、Android 16ベースのNothing OS 4.0は2025年第3四半期にリリースを予定している。

Nothing

今回も正方形なパッケージ

Nothing

Nothing Phone (2)（左）との比較

Nothing

発売は8月28日！

「Nothing Phone (3)」の主なスペック
ディスプレー 6.67型有機EL 120Hz対応
画面解像度 1260×2800
サイズ 75.59×160.60×8.99mm
重量 218g
CPU Snapdragon 8s Gen 4
内蔵メモリー 12/16GB
内蔵ストレージ 256/512GB
外部ストレージ ――
OS Android 15（Nothing OS 3.5）
対応バンド 5G NR：n1/2/3/5/7/8/12
/20/25/28/30/38/40/41
/48/66/71/77/78
4G LTE：1/2/3/4/5/7/8/12/17
/18/19/20/25/26/28
/30/66/71/34/38/39
/40/41/42/48
W-CDMA:1/2/4/5/6/8/19
4バンドGSM
無線LAN Wi-Fi 7
カメラ画素数 5000万画素
＋5000万画素（超広角）
＋5000万画素（光学3倍、望遠）
イン：5000万画素
バッテリー容量 5150mAh（65W対応）
Qi
FeliCa／NFC ○／○
防水／防塵 ○／○（IP68）
生体認証 ○（画面内指紋＋顔認証）
SIM形状 nanoSIM＋eSIM
USB端子 Type-C
カラバリ White、Black
 

