背面にドット絵表示が楽しい！ 「Nothing Phone (3)」国内発売で12万4800円～

Nothingは、同社史上最高をうたうフラグシップモデル「Nothing Phone (3)」の国内リリースを発表した。すでに予約受付を開始しており、発売は28日（木）9時。同社公式サイトと楽天モバイルで扱われる。12GB＋256GBモデルが12万4800円、16GB＋512GBモデルが13万9800円。

LEDストラップに代わって、ドットパネルでさらに楽しく

SoCもカメラもハイエンド級に進化した「Nothing Phone (3)」

Nothing Phone (3)は海外では7月に発表。SoCやカメラにハイエンド級性能を採用したのはもちろん、Nothing Phoneの象徴とも言えたLEDストラップの点滅に代わり（背面全体の演出は「Glyph Interface」という名前で変わらない）、ドット絵風の表示が可能な「Glyph Matrix」を搭載しているのが最大の特徴。

Glyph Matrixではちょっとしたツールや、ブロック崩しのようなミニゲームをプレイ可能。右側中央にある丸いタッチ式ボタン（フィードバックあり）はタップと長押しが可能になっており、Glyph Matrixとの組み合わせで、自撮り用のミラー、時計表示、ストップウォッチ、ミニゲームなどができるようになる。

主なスペックは、6.67型有機EL（1260×2800、120Hz対応）、Snapdragon 8s Gen 4、12／16GBメモリー、256／512GBストレージ、50メガ（1/1.3型、OIS）＋50メガ望遠（ペリスコープ型、光学3倍、OIS）＋50メガ（超広角）カメラ（イン50メガ）、5150mAhバッテリー（65W充電対応）、Qi対応（最大15W対応）、画面内指紋センサー、Android 15（Nothing OS 3.5）など。Snapdragon 8s Gen 4のAntutu 10のスコアは編集部のテストで200万点強だった。

防水・防塵（IP68）に対応するほか。日本向けのカスタマイズとして、FeliCaに加えて、eSIMもサポートしている。なお、Android 16ベースのNothing OS 4.0は2025年第3四半期にリリースを予定している。