シャープの省エネドラム式洗濯乾燥機が27％オフ【Amazonタイムセール】

【Amazonタイムセール】SHARP（シャープ）ドラム式洗濯乾燥機「ES-S7J-WR」登場！

SHARP（シャープ）から、プラズマクラスタードラム式洗濯乾燥機「ES-S7J-WR」がAmazonタイムセールに登場。

通常価格は14万8,000円のところ、今なら27％OFFの10万7,980円で購入できます。マンションにもすっきり置けるコンパクトドラムを手に入れるチャンスなので、ぜひこの機会にチェックしてみてください！

洗濯槽自動お掃除

洗濯のたびに洗濯槽の裏側を清潔にする「洗濯槽自動お掃除」を搭載。洗濯槽の裏側を自動で洗い流し、見えない部分も清潔に保てます。

プラズマクラスター除菌・消臭コース

頻繁に水洗いできない制服やジャケット、ブーツなどをブラズマクラスターで清潔に洗濯できます。花粉ケアの効果もあります。

おしゃれ着コース、時短コース

「おしゃれ着コース」を使えば、デリケートなおしゃれ着の縮みや傷みを抑えながら、やさしくキレイに仕上げます。また、「時短コース」を使えば、軽い汚れの衣類やバスタオルなどをすすぎ1回で洗濯。節水にもつながります。

4つのセンサー、DDインバーター搭載

4つのセンサーが洗濯状況に合わせて自動的に最適な運転パターンを選択し、省エネに貢献します。また、運転音を抑えるDDインバーターを搭載しているので、夜間・早朝の洗濯も低騒音で安心。