Amazonセール情報大紹介！ 第79回
【Amazonタイムセール】手磨きと比べ約20倍の歯垢除去力をほこる電動歯ブラシ
2025年09月29日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】PHILIPS（フィリップス）電動歯ブラシ「HX9911/67」登場！
PHILIPS（フィリップス）から、人気の電動歯ブラシ「HX9911/67」がAmazonタイムセールに登場。
通常価格は2万8,300円のところ、今なら19％OFFの2万2,800円で購入できます。タイムセール期間中のみの価格なので、この機会をお見逃しなく！
音波テクノロジーによる3つの働き
ソニッケアーは、毎分約3万1,000ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落します。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、ブラシが届きにくいところも、水流の力でやさしく効果的にかき出すサポートをします。
歯垢除去/ステイン除去/歯ぐきケア
手磨きと比べ約20倍の歯垢除去力、付属のオールインワンブラシヘッドで洗浄力を維持、ステイン除去、歯ぐきの健康を増進します。
プログレスレポート
内蔵スマートセンサーがブラッシング圧力の調節を指示したり、ソニッケアーアプリに接続し、プログレスレポートで歯磨き習慣を記録するなど、歯科検診の合間のお口の健康をサポートします。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第81回
トピックス容量150Lタイプのスリムボディ冷蔵庫が今だけ2万6,990円【Amazonタイムセール】
-
第80回
トピックス53％オフの超特価！ REGZA（レグザ）48インチ4K有機ELテレビ【Amazonタイムセール】
-
第78回
トピックス容量が20％アップする拡張機能付きスーツケースがAmazonタイムセールでほぼ半額
-
第77回
トピックス【Amazonタイムセール】New Tripスーツケースが39％OFF＋クーポン1,000円引き！ 機内持ち込み＆USBポート付き
-
第76回
トピックス【Amazon限定モデル】Dyson Digital Slimスティッククリーナー（スタンド付き）が12％オフ
-
第75回
トピックスすべての走る人をサポートするランニングウォッチが10％オフ！【Amazonタイムセール】
-
第74回
トピックスHerman MillerのセイルチェアがAmazonタイムセールで20％オフ！
-
第73回
トピックス1秒で簡単組み立て！ 耐荷重250kgの折りたたみ椅子が19％オフの1,920円【Amazonタイムセール】
-
第72回
トピックス48％オフの超特価！ 10年使える長寿命の太陽光発電セット【Amazonタイムセール】
-
第71回
トピックスソニーの音響技術をゲーミングに最適化したワイヤレスイヤホンが23％オフ！【Amazonタイムセール】
- この連載の一覧へ