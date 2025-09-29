このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第79回

【Amazonタイムセール】手磨きと比べ約20倍の歯垢除去力をほこる電動歯ブラシ

2025年09月29日 15時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

アマゾンでPHILIPS（フィリップス）電動歯ブラシ「HX9911/67」を入手

【Amazonタイムセール】PHILIPS（フィリップス）電動歯ブラシ「HX9911/67」登場！

　PHILIPS（フィリップス）から、人気の電動歯ブラシ「HX9911/67」がAmazonタイムセールに登場。

　通常価格は2万8,300円のところ、今なら19％OFFの2万2,800円で購入できます。タイムセール期間中のみの価格なので、この機会をお見逃しなく！

音波テクノロジーによる3つの働き

　ソニッケアーは、毎分約3万1,000ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落します。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、ブラシが届きにくいところも、水流の力でやさしく効果的にかき出すサポートをします。

歯垢除去/ステイン除去/歯ぐきケア

　手磨きと比べ約20倍の歯垢除去力、付属のオールインワンブラシヘッドで洗浄力を維持、ステイン除去、歯ぐきの健康を増進します。

プログレスレポート

　内蔵スマートセンサーがブラッシング圧力の調節を指示したり、ソニッケアーアプリに接続し、プログレスレポートで歯磨き習慣を記録するなど、歯科検診の合間のお口の健康をサポートします。

アマゾンでPHILIPS（フィリップス）電動歯ブラシ「HX9911/67」を入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン