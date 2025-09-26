このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第75回

すべての走る人をサポートするランニングウォッチが10％オフ！【Amazonタイムセール】

2025年09月26日 18時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

アマゾンでGARMIN（ガーミン）GPSランニングウォッチ Forerunner 265を入手

AmazonタイムセールでGARMIN（ガーミン）GPSランニングウォッチ Forerunner 265が特価で登場

　Amazonタイムセールにて、GARMIN（ガーミン）のスマートウォッチ「GPSランニングウォッチ Forerunner 265」が販売中です。今なら10%オフの5万1376円で購入できます。

　本製品は競技志向のアスリートから、健康のためにランニングを始めたい方まで、全ての“走る人”をサポートするランニングウォッチです。

　おすすめワークアウト、トレーニングレディネスやランニングダイナミクスなどアナタの身体学習し、効率よくレースに向けたトレーニング内容を提案します。

GARMIN（ガーミン）GPSランニングウォッチ Forerunner 265の注目ポイント

① 色鮮やかなAMOLEDタッチディスプレイ

　普段使いではタッチ操作、トレーニング中はボタン操作、など切り分けることができるため誤作動などは起きません。

② バッテリー残量に縛られない

　バッテリー稼働時間は、スマートウォッチモードで約13日間、GPSオンで約20時間、GNSSマルチバンドモードで約6時間。稼働中は通知の受信や、心拍、ストレスレベル、睡眠などのトラッキングを行えます。

