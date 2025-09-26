Amazonセール情報大紹介！ 第75回
すべての走る人をサポートするランニングウォッチが10％オフ！【Amazonタイムセール】
2025年09月26日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
AmazonタイムセールでGARMIN（ガーミン）GPSランニングウォッチ Forerunner 265が特価で登場
Amazonタイムセールにて、GARMIN（ガーミン）のスマートウォッチ「GPSランニングウォッチ Forerunner 265」が販売中です。今なら10%オフの5万1376円で購入できます。
本製品は競技志向のアスリートから、健康のためにランニングを始めたい方まで、全ての“走る人”をサポートするランニングウォッチです。
おすすめワークアウト、トレーニングレディネスやランニングダイナミクスなどアナタの身体学習し、効率よくレースに向けたトレーニング内容を提案します。
GARMIN（ガーミン）GPSランニングウォッチ Forerunner 265の注目ポイント
① 色鮮やかなAMOLEDタッチディスプレイ
普段使いではタッチ操作、トレーニング中はボタン操作、など切り分けることができるため誤作動などは起きません。
② バッテリー残量に縛られない
バッテリー稼働時間は、スマートウォッチモードで約13日間、GPSオンで約20時間、GNSSマルチバンドモードで約6時間。稼働中は通知の受信や、心拍、ストレスレベル、睡眠などのトラッキングを行えます。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第74回
トピックスHerman MillerのセイルチェアがAmazonタイムセールで20％オフ！
-
第73回
トピックス1秒で簡単組み立て！ 耐荷重250kgの折りたたみ椅子が19％オフの1,920円【Amazonタイムセール】
-
第72回
トピックス48％オフの超特価！ 10年使える長寿命の太陽光発電セット【Amazonタイムセール】
-
第71回
トピックスソニーの音響技術をゲーミングに最適化したワイヤレスイヤホンが23％オフ！【Amazonタイムセール】
-
第70回
トピックス【Netflix公認】4Kレーザーの高輝度映像が楽しめるプロジェクターがAmazonタイムセールで32％オフ
-
第69回
トピックスお得な2本セット！ 高耐久ナイロンType-Cケーブルが25％オフの1,785円【Amazonタイムセール】
-
第68回
トピックス【Amazon限定】バッファローUSBメモリーがタイムセールで10％オフ！
-
第67回
トピックス【Amazonタイムセール】RGBで光るHyperXゲーミングマウスパッドが今だけ10％オフ！
-
第66回
トピックス【半額セール】コスパ最強！ Anker Eufyロボット掃除機X8 ProがAmazonで今だけ34,990円
-
第65回
トピックス【秋冬の必需品】シャープ空気清浄機がAmazonタイムセールで大幅値下げ！ 今だけ19,800円＆加湿機能付き
- この連載の一覧へ