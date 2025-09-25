このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第73回

1秒で簡単組み立て！ 耐荷重250kgの折りたたみ椅子が19％オフの1,920円【Amazonタイムセール】

2025年09月25日 17時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

アマゾンでCamdoor アウトドアチェアを入手

【Amazonタイムセール開催中】Camdoor アウトドアチェアが特別価格に

　Camdoor アウトドアチェアが現在、Amazonタイムセールで19％オフの1,920円という特別価格で販売中。

　本製品はサッと開いてすぐに使えるとても便利なアウトドアチェアで、1秒で素早く折りたたみ・展開が可能です。座面は収納袋として設計され、片付けも瞬時で終わる収納ケース一体型タイプ。持ち運びに便利なショルダーストラップ付きでアウトドアにも最適。

耐荷重は250kg

　脚部にカーボンスチールを使用し、クロス構造にすることで十分な強度を確保。耐荷重は250kgに達しています。

注意事項

　チェアを使用する際は、平らで安定した地面に設置してください。

　不安定な地面や傾斜地での使用は避け、チェアが安全かつ快適に使用できるようにしてください。

アマゾンでCamdoor アウトドアチェアを入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン