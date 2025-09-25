48％オフの超特価！ 10年使える長寿命の太陽光発電セット【Amazonタイムセール】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

AmazonタイムセールでJackery Solar Generator 1000 New 1070Wh ポータブル電源（100W）＋ソーラーパネル（1枚）2点セットが特価で登場

Amazonタイムセールにて、Jackery（ジャクリ）の100Wソーラーパネル「Solar Generator 1000 New 1070Wh ポータブル電源（100W）＋ソーラーパネル（1枚）2点セット」が販売中です。

通常価格17万4,600円が、今なら48%オフの9万792円で購入できます。Amazonで購入すると3年間の基本保証に加え、製品登録で2年の延長保証付き。

また、Jackery（ジャクリ）では、使用済みのポータブル電源の回収をしており、廃棄の負担を軽減してくれるのも嬉しいポイントです。

Solar Generator 1000 New 1070Wh ポータブル電源（100W）＋ソーラーパネル（1枚）2点セットの注目ポイント

① 約10.8kgのポータブル電源

一般的な同容量帯製品と比べて約20%省サイズ化（327×224×247mm）。1000Wh～1500Whクラスの中でも軽いモデルになります。1070Whの容量に1500Wの出力でスマホやPCはもちろん、電子レンジ（960W）、コーヒーメーカー（1120W）などの高出力電器も動くので、いざという時にも重宝します。

② 100Wソーラーパネル

IBCテクノロジーと両面発電で業界トップクラスの25%光電転換効率を実現。同じ面積でより多くの太陽光を電力に変換することができます。

③ 進化したPD充電

7つの出力ポート搭載、デュアルPD、最大100W急速充電設計。スマホとPCを同時に高速充電できるほか、冷蔵庫（5W/520W）：1.7時間（冷凍）/38時間（保温）なども利用できます。