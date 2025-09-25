このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第72回

48％オフの超特価！ 10年使える長寿命の太陽光発電セット【Amazonタイムセール】

2025年09月25日 14時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

Jackery Solar Generator 1000 New 1070Wh ポータブル電源（100W）＋ソーラーパネル（1枚）2点セット

AmazonタイムセールでJackery Solar Generator 1000 New 1070Wh ポータブル電源（100W）＋ソーラーパネル（1枚）2点セットが特価で登場

　Amazonタイムセールにて、Jackery（ジャクリ）の100Wソーラーパネル「Solar Generator 1000 New 1070Wh ポータブル電源（100W）＋ソーラーパネル（1枚）2点セット」が販売中です。

　通常価格17万4,600円が、今なら48%オフの9万792円で購入できます。Amazonで購入すると3年間の基本保証に加え、製品登録で2年の延長保証付き。

　また、Jackery（ジャクリ）では、使用済みのポータブル電源の回収をしており、廃棄の負担を軽減してくれるのも嬉しいポイントです。

Solar Generator 1000 New 1070Wh ポータブル電源（100W）＋ソーラーパネル（1枚）2点セットの注目ポイント

① 約10.8kgのポータブル電源

　一般的な同容量帯製品と比べて約20%省サイズ化（327×224×247mm）。1000Wh～1500Whクラスの中でも軽いモデルになります。1070Whの容量に1500Wの出力でスマホやPCはもちろん、電子レンジ（960W）、コーヒーメーカー（1120W）などの高出力電器も動くので、いざという時にも重宝します。

② 100Wソーラーパネル

　IBCテクノロジーと両面発電で業界トップクラスの25%光電転換効率を実現。同じ面積でより多くの太陽光を電力に変換することができます。

③ 進化したPD充電

　7つの出力ポート搭載、デュアルPD、最大100W急速充電設計。スマホとPCを同時に高速充電できるほか、冷蔵庫（5W/520W）：1.7時間（冷凍）/38時間（保温）なども利用できます。

アマゾンでSolar Generator 1000 New 1070Wh ポータブル電源（100W）＋ソーラーパネル（1枚）2点セットを入手

