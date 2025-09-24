Amazonセール情報大紹介！ 第69回
お得な2本セット！ 高耐久ナイロンType-Cケーブルが25％オフの1,785円【Amazonタイムセール】
2025年09月24日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール開催中】UGREEN USB Type-Cケーブル 240W 2本セットが特別価格に
スマホアクセサリーブランド「UGREEN（ユーグリーン）」の「UGREEN USB Type-Cケーブル 240W 2本セット」が現在、Amazonタイムセールで25％オフの1,785円という特別価格で販売中です。
Amazon（UGREENストア）で購入すると24ヵ月間の保証サービスが付いてくるので、安心して利用することができるのも魅力です。
お得に買えるのは今だけ。この機会をお見逃しないように！
UGREEN USB Type-Cケーブル 240W 2本セットの注目ポイント
① 凹凸処理による新端子形態
これまでの普通のケーブルのイメージと異なり、UGREENのミニマリストタイプをを受け継ぎながら、滑りに抵抗性がある新しい凹凸処理を加えています。
② E-maker知能チップ搭載
知能的に出力検出＆配分機能を備え、送電側や充電側のデバイスの状況を考慮し最適な電力制御が可能。
③ 高耐久・断線防止
アルミ製＆ナイロン10000回以上の折り曲げに耐えうるまでに強化され、圧倒的な持続力。二重に編み込まれた高耐久ナイロンにより、絡みにくく、取り回しやすいです。
