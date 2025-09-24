このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第67回

【Amazonタイムセール】RGBで光るHyperXゲーミングマウスパッドが今だけ10％オフ！

2025年09月24日 11時30分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】HyperX「Pulsefire Mat RGB」ゲーミングマウスパッドが今だけ10％オフ！

　PCゲーマー必見！HyperXのゲーミングマウスパッド HyperX Pulsefire Mat RGB が、Amazonタイムセールでお得に購入できるチャンスです。

　注目モデルが、5,380円（10％オフ適用価格）で手に入ります。セールは在庫がなくなり次第終了する可能性が高いため、早めのチェックをおすすめします。

アマゾンでハイパーエックス(HyperX) HyperX Pulsefire Mat RGBゲーミングマウスパッドを入手

HyperX Pulsefire Mat RGBの注目ポイント

プロ仕様の操作性

　高密度に織り込まれた布製表面は、精密なマウスコントロールに最適。FPSやMOBAなど、瞬時の判断と正確な操作が求められるゲームで力を発揮します。

RGBライティング搭載

　デスクを彩るダイナミックなRGBライティングを内蔵。さらにタッチセンサーでプロファイルを切り替え可能。プレイスタイルや気分に合わせて、一瞬で雰囲気を変えられます。

安定性と耐久性

滑りにくいゴム製ベースで激しい操作でもズレにくい

シームレスステッチ加工で長期間の使用にも耐える

　耐久性と安定性を兼ね備えた作りは、長時間プレイするゲーマーに最適です。

カスタマイズ自由自在

　「HyperX NGENUITYソフトウェア」でライティングの細かな設定が可能。オンボードメモリにプロファイルを保存できるため、持ち運んでも同じ環境で使用できます。

XLサイズ＆持ち運びやすさ

　広々と使えるXLサイズ。巻き取り式デザインで、LANパーティーやイベントにも持ち出しやすい仕様です。

今が買い時！Amazonタイムセール価格

　HyperX Pulsefire Mat RGBは通常価格より10％オフの5,380円。さらに安心の2年保証付きなので、長く愛用できるのも魅力です。

まとめ

　Amazonタイムセールでお得にゲーミング環境をアップグレードするなら、HyperX Pulsefire Mat RGBは見逃せません。

　正確な操作性、鮮やかなRGB演出、そして耐久性を兼ね備えたプロ仕様のマウスパッドを、この機会に手に入れましょう。

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

