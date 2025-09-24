Amazonセール情報大紹介！ 第70回
【Netflix公認】4Kレーザーの高輝度映像が楽しめるプロジェクターがAmazonタイムセールで32％オフ
2025年09月24日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
AmazonタイムセールでDangbei DBOX02 Pro レーザープロジェクターが特価で登場
Amazonタイムセールにて、Dangbei（ダンベイ）の4Kレーザープロジェクター「DBOX02 Pro」が販売中です。
通常価格23万6,800円が、今なら32%オフの15万9,989円で購入できます。Amazonで購入すると1年間の保証サービスが付いてくるので、安心して利用できるのも魅力です。
お得に買えるのは今だけ。この機会をお見逃しないように！
Dangbei DBOX02 Pro レーザープロジェクターの注目ポイント
① HDR10＋＆2000 ISOルーメン
独自レーザー技術により、昼間の明るい環境でもくっきりとした映像が楽しめます。HDR10+/HLG対応で深みのある黒階調と豊かな色彩表現、さらに108％ REC-709広色域カバー率により、劇場レベルの色再現を実現。300インチの大画面投影が可能です。
② Google TV搭載、Netflix公式認定
リモコンの専用ボタンをタップするだけでNetflixを起動可能。さらにYoutube、Prime Video、Hulu、Disney+などのアプリを自由にインストールできます。
③ InstanPro AI 画像調整技術
6つの主要機能（オートフォーカス、自動台形補正、スクリーンフィット、障害物回避、アイ・プロテクション、リアルタイム台形補正）を搭載することにより、高水準の補正精度を実現しています。
④ ドルビーオーディオ＆デュアル12Wスピーカー
デュアル12Wスピーカーと600ccの大型音響チャンバーを搭載し、ドルビーオーディオ/DTS Virtual:X に対応可能。一般的なプロジェクター比2.5倍のリッチな低音、クリアな会話音声、立体感あふれるサウンド効果が楽しめます。
