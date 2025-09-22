タカラトミーは9月20日、液晶トイ「ポケモン ポケなで モンスターボール」を2025年10月11日に発売すると発表した。価格は7480円。

本製品は、なでなでするとポケモンが反応するモンスターボール型の液晶トイ。なでる長さや速さ、なかよし度でポケモンの反応が変わるという。

パートナーポケモンである「ピカチュウ」「イーブイ」「ニャオハ」「ホゲータ」「クワッス」「ルカリオ」「ニンフィア」の7匹は、表情豊かでボイス付き。そのほか、9つの地方から150匹のともだちポケモンを収録している。

なでるだけではなく、一緒に遊んだりお世話したり、ポケモンバトルを楽しめる機能も。遊んだ記録は「にっき」機能で振り返れるとのこと。言語は日本語と英語に対応。

この発表にポケモンファンからは「かわいい！」「ボイス付き……だと」「ポケウォーカーだ！」と好反応。残念ながら万歩計機能は付いていないようだが、買いたい人は多そうな印象だ。

モンスターボール型ということで、インテリアとしても部屋に馴染みそうなデザイン。気になった人は購入を検討してみてはいかがだろうか。

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon