【マジで】「ポケモンS・V」色違いのコライドンとミライドンをプレゼント！ 店舗にゲーム機を持っていってコードをもらおう “本来とは逆”の配布に感謝の声も
2025年09月12日 17時15分更新
ポケモンは9月12日、発売中のNintendo Switch用ソフト「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」において、9月26日より色違いの伝説のポケモン、コライドン・ミライドンが受け取れるシリアルコードを配布すると発表した。
これは、10月16日に発売するシリーズ最新作「Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）」の発売を記念したキャンペーンの1つ。
全国のゲーム取り扱い店（コンビニエンスストアや、一部店舗を除く）で、「スカーレット」には色違いのミライドンを、「バイオレット」には色違いのコライドンがもらえるシリアルコードをプレゼントするとのこと。
対象店舗で、「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」いずれかのソフトアイコンが表示されたゲーム機本体のHOMEメニュー画面をスタッフに見せることで、1枚につき2匹分のシリアルコードが印刷されたものがもらえるという。
この発表を受けてユーザーからは「マジで!?」「ニンダイ前に投下」「カッコ良すぎだろっ」「めちゃくちゃ嬉しい！」「ななな何事」と大興奮の声。ちなみに過去には色違いムゲンダイナや、色違いザシアン＆ザマゼンタが配布されたこともあった。
また、本来のバージョンで仲間にできるコライドン、ミライドンの組み合わせとは“逆”の配布になっている点について、感謝の声も寄せられていた。「逆がもらえるのありがてぇ」「図鑑が埋まるってコトか」「この時をどれだけ待ち望んだことか」など。
なお、店頭にNintendo Switch 2を持っていく必要がある都合上、盗難などには十分に注意してもらいたい。あとはシリアルコードが需要を満たせるだけ用意されていればいいのだが。
■公式ニュースページ
・全国のゲーム取り扱い店で、色違いのコライドン・ミライドンをプレゼント！
https://www.pokemon.co.jp/info/2025/09/250912_gm01.html
【ゲーム情報】
タイトル：『ポケットモンスター スカーレット』／『ポケットモンスター バイオレット』
ジャンル：RPG
プラットフォーム：Nintendo Switch
発売：ポケモン
販売：任天堂
制作：ゲームフリーク
発売日：発売中（2022年11月18日）
価格：
パッケージ版：各6578円
ダウンロード版：各6500円
ダブルパック：1万3156円（パッケージ／ダウンロード）
プレイ人数：1人（対戦／交換など：2～4人）
通信機能：ローカル通信対応／インターネット通信対応
CERO：A（全年齢対象）
©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう