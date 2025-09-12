【マジで】「ポケモンS・V」色違いのコライドンとミライドンをプレゼント！ 店舗にゲーム機を持っていってコードをもらおう “本来とは逆”の配布に感謝の声も

ポケモンは9月12日、発売中のNintendo Switch用ソフト「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」において、9月26日より色違いの伝説のポケモン、コライドン・ミライドンが受け取れるシリアルコードを配布すると発表した。

これは、10月16日に発売するシリーズ最新作「Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）」の発売を記念したキャンペーンの1つ。

全国のゲーム取り扱い店（コンビニエンスストアや、一部店舗を除く）で、「スカーレット」には色違いのミライドンを、「バイオレット」には色違いのコライドンがもらえるシリアルコードをプレゼントするとのこと。

対象店舗で、「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」いずれかのソフトアイコンが表示されたゲーム機本体のHOMEメニュー画面をスタッフに見せることで、1枚につき2匹分のシリアルコードが印刷されたものがもらえるという。

この発表を受けてユーザーからは「マジで!?」「ニンダイ前に投下」「カッコ良すぎだろっ」「めちゃくちゃ嬉しい！」「ななな何事」と大興奮の声。ちなみに過去には色違いムゲンダイナや、色違いザシアン＆ザマゼンタが配布されたこともあった。

また、本来のバージョンで仲間にできるコライドン、ミライドンの組み合わせとは“逆”の配布になっている点について、感謝の声も寄せられていた。「逆がもらえるのありがてぇ」「図鑑が埋まるってコトか」「この時をどれだけ待ち望んだことか」など。

なお、店頭にNintendo Switch 2を持っていく必要がある都合上、盗難などには十分に注意してもらいたい。あとはシリアルコードが需要を満たせるだけ用意されていればいいのだが。

■公式ニュースページ

・全国のゲーム取り扱い店で、色違いのコライドン・ミライドンをプレゼント！

https://www.pokemon.co.jp/info/2025/09/250912_gm01.html

【ゲーム情報】

タイトル：『ポケットモンスター スカーレット』／『ポケットモンスター バイオレット』

ジャンル：RPG

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売：ポケモン

販売：任天堂

制作：ゲームフリーク

発売日：発売中（2022年11月18日）

価格：

パッケージ版：各6578円

ダウンロード版：各6500円

ダブルパック：1万3156円（パッケージ／ダウンロード）

プレイ人数：1人（対戦／交換など：2～4人）

通信機能：ローカル通信対応／インターネット通信対応

CERO：A（全年齢対象）

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。