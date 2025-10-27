エディアは10月27日、タカラトミー（当時：タカラ）が1995年に初代PlayStationで発売した3D対戦格闘ゲーム「闘神伝」の商品化ライセンスを締結したと発表。

「闘神伝」発売30周年を記念した特別プロジェクトとして、現行ゲーム機への移植プロジェクトを実施する。

対象となるのは「闘神伝」「闘神伝2」「闘神伝3」の3タイトル。単なる移植にとどまらず、多くのファンに楽しんでもらえるような商品になるよう、企画を進めていくとしている。

発表を受けてユーザーからは「イ゛ェ゛ェ゛ェ゛ーーーイ゛！」「待ってました！」「『にとうしんでん』もお願いします」「令和に!?闘神伝を!?」「新作も期待していいですかっ!?」と大盛り上がり。

いっぽう「移植ではなくリメイクしてほしい」という声も多く、当時のポリゴン格闘ゲームを今遊んで楽しめるのか、疑問の声も。

発売時期は2026年度〜2027年度を目指すとのこと。続報に期待しよう。

