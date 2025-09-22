Amazonセール情報大紹介！ 第65回
【秋冬の必需品】シャープ空気清浄機がAmazonタイムセールで大幅値下げ！ 今だけ19,800円＆加湿機能付き
2025年09月22日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】秋の乾燥対策に！ シャープ空気清浄機「KC-J50C-H」が今だけ19,800円
秋が深まり、空気の乾燥や花粉、PM2.5が気になる季節になりました。
そんな時期にうれしいお知らせです。シャープの空気清浄機「KC-J50C-H」が、Amazonタイムセールで通常価格23,000円から19,800円（14%オフ）に値下げ中！
Amazonタイムセール対象：シャープ空気清浄機「KC-J50C-H」
通常価格：23,000円
タイムセール価格：19,800円
対応畳数：23畳まで
秋冬の乾燥シーズンにぴったりの人気商品が、早くもお得に手に入るチャンスです。
特長① 薄型デザイン＆プラズマクラスター7000搭載
奥行き23cmのスリム設計で、部屋の隅に置いても圧迫感がありません。
シャープ独自のプラズマクラスター7000を搭載し、静電気を抑制。さらに花粉やPM2.5までしっかり除去します。
最大500mL/hの加湿量で乾燥シーズンも安心。秋から冬にかけての快適空間づくりに役立ちます。
特長② 使いやすさとコストパフォーマンス
ハンドル付き給水タンクを採用しているため、水の補充も簡単です。
またフィルターは10年間交換不要なので、ランニングコストを抑えられるのも大きな魅力です。
特長③ 生活に寄り添う高性能フィルター
静電HEPAフィルターとダブル脱臭フィルターを搭載。ペットの毛やタバコ臭まで除去可能です。
3つのセンサーが空気の状態を検知し、自動で最適な運転を実行。常にクリーンで心地よい空気を保ちます。
まとめ：今が買い時！秋の乾燥対策はシャープ空気清浄機で
Amazonタイムセールは期間限定。乾燥や花粉が気になる秋冬に先駆けて、「KC-J50C-H」をお得に手に入れる絶好のタイミングです。
