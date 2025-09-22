このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第65回

【秋冬の必需品】シャープ空気清浄機がAmazonタイムセールで大幅値下げ！ 今だけ19,800円＆加湿機能付き

2025年09月22日 17時00分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

【Amazonタイムセール】秋の乾燥対策に！ シャープ空気清浄機「KC-J50C-H」が今だけ19,800円

　秋が深まり、空気の乾燥や花粉、PM2.5が気になる季節になりました。

　そんな時期にうれしいお知らせです。シャープの空気清浄機「KC-J50C-H」が、Amazonタイムセールで通常価格23,000円から19,800円（14%オフ）に値下げ中！

アマゾンでシャープ 空気清浄機 KC-J50C-H プラズマクラスターを入手

Amazonタイムセール対象：シャープ空気清浄機「KC-J50C-H」

通常価格：23,000円
タイムセール価格：19,800円
対応畳数：23畳まで

　秋冬の乾燥シーズンにぴったりの人気商品が、早くもお得に手に入るチャンスです。

特長① 薄型デザイン＆プラズマクラスター7000搭載

　奥行き23cmのスリム設計で、部屋の隅に置いても圧迫感がありません。

　シャープ独自のプラズマクラスター7000を搭載し、静電気を抑制。さらに花粉やPM2.5までしっかり除去します。

　最大500mL/hの加湿量で乾燥シーズンも安心。秋から冬にかけての快適空間づくりに役立ちます。

特長② 使いやすさとコストパフォーマンス

　ハンドル付き給水タンクを採用しているため、水の補充も簡単です。

　またフィルターは10年間交換不要なので、ランニングコストを抑えられるのも大きな魅力です。

特長③ 生活に寄り添う高性能フィルター

　静電HEPAフィルターとダブル脱臭フィルターを搭載。ペットの毛やタバコ臭まで除去可能です。

　3つのセンサーが空気の状態を検知し、自動で最適な運転を実行。常にクリーンで心地よい空気を保ちます。

まとめ：今が買い時！秋の乾燥対策はシャープ空気清浄機で

　Amazonタイムセールは期間限定。乾燥や花粉が気になる秋冬に先駆けて、「KC-J50C-H」をお得に手に入れる絶好のタイミングです。

アマゾンでシャープ 空気清浄機 KC-J50C-H プラズマクラスターを入手

