篠原修司のアップルうわさ情報局 第2343回
チタンは最強？
アップル「iPhone Air」曲げ試験、約98kgまで耐える
2025年09月25日 20時00分更新
アップルが「これまでで最も頑丈なiPhone」と主張するiPhone Airが、実際に過酷な耐久テストでその実力を証明した。YouTuberチャンネルJerryRigEverythingが9月20日に公開した動画で、iPhone Airの驚異的な耐久性能が明らかになった。
同チャンネルの名物テストである曲げテストにおいて、iPhone Airは人間の力だけでは曲げることができなかった。手で力を込めて曲げようとしても、iPhone Airは力を受けると軽くしなるものの、すぐに元の平らな形に戻るという結果になった。
人の力では限界があったため、最終的にガレージの機械を使って破壊テストを実施したところ、iPhone Airは215ポンド（約98kg）まで耐えたが、そこで折れてしまった。
しかし、驚くべきことに前面ガラスが割れた状態でも背面ガラスは無傷のまま残り、タッチスクリーンも正常に動作し続けたという。
さらに印象的だったのは、前面スクリーンの傷つきにくさだ。アップルが新たに開発した第2世代のCeramic Shield（セラミックシールド）カバーガラスにより、従来のiPhoneとは大きく異なる結果となった。
通常のスマートフォンのガラスは硬度レベル5から6で傷がつき始める。これまでのiPhoneも、レベル6で傷がついていた。しかし、iPhone 17 ProとiPhone Airに搭載された新しいCeramic Shield 2では、レベル6ではほとんど傷がつかず、レベル7でも軽微な傷が見える程度にとどまった。
この結果は、アップルが主張する「最大3倍の傷つきにくさを実現した新世代のCeramic Shield」という説明を裏付けるものとなっている。前面スクリーンの長期的な耐久性において大幅な向上が期待できそうだ。
この連載の記事
-
第2344回
iPhoneアップル「iPhone Air」2枚並べたら折りたたみiPhoneに？
-
第2342回
iPhoneアップル「20周年記念iPhone」明るく薄い有機ELディスプレー採用か
-
第2341回
iPhoneアップル「iPhone Air」ライトゴールドがホワイトに見える問題が発生中
-
第2340回
iPhoneアップル新型「HomePod mini 2」秋登場か 予想以上の大幅アップグレードに？
-
第2339回
iPhoneアップル新型「Apple TV」秋登場か
-
第2338回
iPhoneアップル「iPhone 17 Pro」背面はアルミとガラスの組み合わせ？
-
第2337回
iPhoneアップル「iPhone 17 Pro」ダイナミックアイランド小さい?
-
第2336回
iPhoneアップル「iPhone 17 Pro」冷却システム刷新か
-
第2335回
iPhoneアップル「iPhone 17 Pro」3万5000円値上げ?
-
第2334回
iPhoneアップル「AirPods Pro 3」発表か 「iPhone 17」と同時に
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
iPhoneアップル新型「Apple TV」秋登場か
-