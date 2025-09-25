篠原修司のアップルうわさ情報局 第2342回
2027年登場予定
アップル「20周年記念iPhone」明るく薄い有機ELディスプレー採用か
2025年09月25日 20時00分更新
参考写真 Howard Bouchevereau | Unsplash
アップルは2027年に発売する20周年記念iPhoneに、従来よりも明るく薄い有機ELディスプレーを搭載する予定だという。韓国メディアETNewsが9月19日に報じた。
この新しい有機ELディスプレーは、サムスンが開発したCOE（Color Filter on Encapsulation）と呼ばれる技術を採用する。従来の有機ELパネルでは、反射を抑えてコントラストを向上させるための偏光フィルムがディスプレーの上に配置されているが、このフィルムが有機ELの光の一部を吸収してしまい、明るさと効率を下げる原因となっていた。
COE技術はこの偏光フィルムを取り除き、代わりにカラーフィルターを有機ELの保護層に直接塗る仕組みを取る。その結果、より多くの光を通すディスプレーになり、消費電力を増やすことなくより高い輝度を実現できるという。
また、層を減らすことで全体の厚みも削減され、よりスリムなiPhoneの実現に貢献する可能性もあるそうだ。
ただし、偏光フィルムがないことで反射やグレアの制御が難しくなるため、アップルは屋外での視認性を維持するために高度なコーティングやピクセルレベルの素材などに頼る必要があると予想される。
なお、アップルは20周年記念iPhoneに、4つの端すべてが曲面の完全ベゼルレスなディスプレーを採用するなど、抜本的なデザイン変更を検討していると報じられている。このモデルの前年となる2026年には、アップル初の折りたたみ式iPhoneが発売されるともうわさされている。
この連載の記事
-
第2344回
iPhoneアップル「iPhone Air」2枚並べたら折りたたみiPhoneに？
-
第2343回
iPhoneアップル「iPhone Air」曲げ試験、約98kgまで耐える
-
第2341回
iPhoneアップル「iPhone Air」ライトゴールドがホワイトに見える問題が発生中
-
第2340回
iPhoneアップル新型「HomePod mini 2」秋登場か 予想以上の大幅アップグレードに？
-
第2339回
iPhoneアップル新型「Apple TV」秋登場か
-
第2338回
iPhoneアップル「iPhone 17 Pro」背面はアルミとガラスの組み合わせ？
-
第2337回
iPhoneアップル「iPhone 17 Pro」ダイナミックアイランド小さい?
-
第2336回
iPhoneアップル「iPhone 17 Pro」冷却システム刷新か
-
第2335回
iPhoneアップル「iPhone 17 Pro」3万5000円値上げ?
-
第2334回
iPhoneアップル「AirPods Pro 3」発表か 「iPhone 17」と同時に
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
iPhoneアップル新型「Apple TV」秋登場か
-