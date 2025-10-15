このページの本文へ

篠原修司のアップルうわさ情報局 第2347回

M5チップ搭載モデル

アップル新型「iPad Pro」発表か　AT&Tが情報を誤掲載

2025年10月15日 20時00分更新

文● 篠原修司

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

| Unsplash

　アメリカの通信事業者AT＆TのWebサイトに、M5チップを搭載した次世代「iPad Pro」に関する記載が掲載されていたことがわかった。米メディアMacRumorsが10月11日に報じている。

　同紙によると、AT＆TのWebサイトに一時的に表示されていた情報の中に、M5チップを搭載した次世代iPad Proへの言及があったという。

　掲載されているGoogleの検索結果には、たしかに「iPad Pro M5 Pre-Order Soon」と書かれている。つまり、M5チップを搭載したiPad Proがもうすぐ出るということだ。

　残念ながらすでにこの情報は削除されてしまっており、こうしたキャプチャ画像からしか確認することができないが、iPad Proの購入を予定していた人はもう少し待ってみると良いかもしれない。

　次世代iPad Proは今週中にも発表されるとのうわさだ。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
  • 角川アスキー総合研究所

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中