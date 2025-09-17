筆者提供

2025年9月19日に発売となる、iPhone 17シリーズ3モデルとiPhone Airを数日間、試用する機会を得た。

昨年までは4モデルであったが、今回は3モデルと1モデルというラインナップに変更された。

それぞれの個性が引き立ち、ユーザーとすれば、自分がどのiPhoneを買うべきか、選びやすくなったように思える。

実際に使った印象を交えて、それぞれのiPhoneがどんなユーザーにお勧めなのかを提案したい。

目玉の「iPhone Air」はライトユーザー向け

まず、今年のラインナップで目玉となるのがiPhone Airだ。

6.5インチという大画面ながら、最薄部が5.64mm、重さが165gと本当に薄くて軽い。「これまでのiPhoneは何だったのか」と言いたくなるほど、薄くなっている。「薄さは正義」というか、この薄さだけで、買い換えたくなるほどの所有欲をくすぐってくる。

ただ、当然のことながら、薄くなったことでの「犠牲」もある。カメラは1つしかない。iPhone 16eもひとつだが、やはり、これまで複数のカメラで接写や望遠など、様々なシーンを撮影してきたiPhoneユーザーからするとかなり物足りない。料理にぐっと寄っての撮影ができないのは意外とストレスだ。このあたりは割り切って使うしかないだろう。

バッテリーも薄くなっている。ただ、実際に使ってみたが、思ったほど急激に減るというわけではなかった。ただ、心配性な人は別売りのMagSafeバッテリーを買っておくといいだろう。

今回、iPhone Airはカメラ部分に部品を集約することで、薄型化を実現している。

そのため、音に関しても、複数のスピーカーではなく、カメラ部分周辺から出ている感じだ。動画や音楽をiPhoneのスピーカーで聴いている人は不満を感じるだろうし、一方でAirPodsで聴いているのではあれば、特に問題視することではなさそうだ。

USB-C端子からの映像出力にも対応していない。XRグラスにiPhoneをつないで使うという人は注意が必要だ。

iPhone Airは、通話やSNS、メッセージなどライトにiPhoneを使う人向けと言えるだろう。