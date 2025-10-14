篠原修司のアップルうわさ情報局 第2345回
Bloomberg報道
アップル、今週3つの新製品を発表か
2025年10月14日 20時00分更新
アップルが今週中に3つの新製品を発表する可能性が高いという。米メディアBloombergのMark Gurman記者が10月12日に最新のニュースレターで報じた。
同氏によると発表が予想される製品は3つで、いずれもアップルの主要製品ラインナップのアップデート版になるとみられている。
具体的な製品名は明らかにされていないが、M5チップを搭載したiPad ProとVision Proが登場することは“ほぼ確実”で、新型MacBook Proの登場も“あり得る”という。ただし登場するのは通常のM5チップを搭載したモデルのみで、M5 Pro／M5 Maxチップの上位モデルは来年初めになるとの予想だ。
アップルは通常、10月から11月にかけてMacやiPadなどの製品を発表する傾向があり、今回の発表もこのパターンに沿ったものになるとみられている。
発表方法についてはプレスリリースによるオンライン発表になる可能性が高く、大規模なイベントは開催されない見通しだという。
