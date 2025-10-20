このページの本文へ

篠原修司のアップルうわさ情報局 第2348回

酸化による色褪せ報告が浮上

アップル「iPhone 17 Pro Max」オレンジ→ローズゴールドに変色したとの報告

2025年10月20日 20時00分更新

文● 篠原修司

写真の一部　redditより

　アップルが2025年に発売したiPhone 17 Pro Maxのコズミックオレンジモデルで、本体の色が変色する問題が報告されている。米大型掲示板Redditで10月14日に写真付きで共有された。

　ユーザーがRedditに投稿した情報によると、鮮やかなオレンジ色だったiPhone 17 Pro Maxが、使用を続けるうちにゆっくりとローズゴールドのような色合いに変化したという。

　写真を投稿したユーザーはフォトショップなどによる加工を否定しており、「オレンジが欲しかったのに、ピンクのiPhoneになってしまったのでApple Storeに行って交換してもらえるか相談しようと思っている」とコメントしている。

　米メディアWccftechによると、この問題はアルミニウムの酸化が原因と考えられているとのこと。通常、このような反応を防ぐために高級なスマートフォンは陽極酸化処理によるコーティングが施されているが、特定の製造ロットで適切に密閉できていなかったのではないかと予測されている。

　なお、この問題は現時点で多くの人に出ているわけでもなく、アップルも公式声明を発表していないが、同様の現象が起きている人はサポートに連絡すると良いだろう。

