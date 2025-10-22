アップル新型「Vision Pro」メモリは16GBのままだった

Apple

アップルが新しく発表したM5チップを搭載したVision Proだが、メモリは従来と同じ16GBのままだという。米メディアMacRumorsが10月16日、メモリ容量を確認したと報じた。

M5チップは新型14インチMacBook Proで最大32GBのメモリをサポートしているが、アップルは新型Vision Proでは16GBのRAMを維持することを選択したようだ。

そのほかの変化としては、Vision Proに米国、カナダ、その他一部の国で、アップルの新しい40Wダイナミック電源アダプター（最大60W）が同梱されるようになったことが伝えられている。

新型Vision Proは現在予約注文が可能で、10月22日に発売予定だ。