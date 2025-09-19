このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第59回

【Amazonタイムセールで15％オフ】手軽な充電を実現する強力マグネット内蔵のiPhone 17 Pro用ケース

2025年09月19日 11時15分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

アマゾンでNIMASO 半透明シリーズ MagSafe対応ケース iPhone 17 Pro用を入手

【Amazonタイムセール開催中】NIMASO 半透明シリーズ MagSafe対応ケース iPhone 17 Pro用が特別価格に

　スマホアクセサリーブランド「NIMASO（ニマソ）」の人気商品半透明シリーズ MagSafe対応ケース iPhone 17 Pro用が現在、Amazonタイムセールで15％オフの2,108円という特別価格で販売中。

　保持1,200gの強力なマグネット内蔵しており、差し込みのいらない超簡単充電を実現します。iPhone 17 Proを充電する時は、ケースを装着したままMagSafe充電器に取り付けるほか、Qi規格の充電器の上に置くだけでOKです。

NIMASO 半透明シリーズ MagSafe対応ケースの特徴

　本製品は世界で有名な米国防総省が規定する米軍採用品規格「MIL-STD-810H」認証を取得済み。高い耐衝撃性を誇り、本体を全方位からしっかりと守ります。

滑り防止・握り心地抜群

　側面はベタつかず適度な柔らかさとクッション性があるTPU素材を採用。心地よく手にフィットし、滑りにくいので落としてしまう心配がありません。また、左下にはストラップホールがあり、好きなストラップを付けられます。

指紋防止

　背面は耐久性や耐摩耗性に優れたポリカーボネート使用。表面には指紋防止ナノコーティングを施しており、指紋がつく心配もありません。背面は半透明なので、リンゴマークが透けて見えるようになっています。

