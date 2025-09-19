【Amazonタイムセールで15％オフ】手軽な充電を実現する強力マグネット内蔵のiPhone 17 Pro用ケース

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール開催中】NIMASO 半透明シリーズ MagSafe対応ケース iPhone 17 Pro用が特別価格に

スマホアクセサリーブランド「NIMASO（ニマソ）」の人気商品「半透明シリーズ MagSafe対応ケース iPhone 17 Pro用」が現在、Amazonタイムセールで15％オフの2,108円という特別価格で販売中。

保持1,200gの強力なマグネット内蔵しており、差し込みのいらない超簡単充電を実現します。iPhone 17 Proを充電する時は、ケースを装着したままMagSafe充電器に取り付けるほか、Qi規格の充電器の上に置くだけでOKです。

NIMASO 半透明シリーズ MagSafe対応ケースの特徴

本製品は世界で有名な米国防総省が規定する米軍採用品規格「MIL-STD-810H」認証を取得済み。高い耐衝撃性を誇り、本体を全方位からしっかりと守ります。

滑り防止・握り心地抜群

側面はベタつかず適度な柔らかさとクッション性があるTPU素材を採用。心地よく手にフィットし、滑りにくいので落としてしまう心配がありません。また、左下にはストラップホールがあり、好きなストラップを付けられます。

指紋防止

背面は耐久性や耐摩耗性に優れたポリカーボネート使用。表面には指紋防止ナノコーティングを施しており、指紋がつく心配もありません。背面は半透明なので、リンゴマークが透けて見えるようになっています。