あなたは知ってた？ サッカーの都道府県代表決定戦が9月22日から始まることを（※eスポーツの話です）

全国都道府県対抗eスポーツ選手権実行委員会は、「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ（第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会）」の文化プログラムとして11月に開催される「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA」について、正式種目である「eFootball」の都道府県代表決定戦を、9月22日からオンラインで開幕すると発表した。

全国都道府県対抗eスポーツ選手権は、今年で7回目を迎えるｅスポーツの全国大会。コロナ禍により国体が中止・延期となる状況においても、eスポーツの特徴を活かしてオンラインにて開催を続けてきた。

eFootballでは、誰もが幅広くエントリーできるよう、2024年に引き続き、モバイルと家庭用ゲーム機にて都道府県代表を選出する。

なお、都道府県代表が決定している「パズドラ」では、決勝大会進出をかけた地域ブロック代表戦が各地で繰り広げられているほか、「ぷよぷよeスポーツ」は、すでにブロック代表決定戦が実施され、決勝大会進出選手が決定している。

全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGAでは、滋賀県において幅広くeスポーツを知っていただくための取り組みとして、エキシビションマッチやeスポーツの体験会など、さまざまな併催イベントを準備しているという。