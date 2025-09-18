任天堂は9月18日、「Nintendo Switch Online + 追加パック」加入者向けサービス「ゲームボーイアドバンス Nintendo Classics」にて、9月25日より「風のクロノア ～夢見る帝国～」と「ミスタードリラー2」を配信タイトルとして追加すると発表した。

「風のクロノア ～夢見る帝国～」は2001年にゲームボーイアドバンス（GBA）で発売したパズルアクションゲーム。不思議な世界に迷い込んでしまったクロノアとなり、怪物を倒して奪われた夢を取り戻す冒険に出る。

「ミスタードリラー2」は2001年にゲームボーイアドバンスで発売した穴掘りアクションゲーム。ブロックを掘り進みながら地底にあるゴールを目指そう。進むにつれて空気を補給するため、エアカプセルを拾う必要がある。

この発表にユーザーからは「懐かしすぎる！」「うぉぉぉ嘘じゃねぇよな!?」「絶対プレイしよっ」「任天堂タイトル以外が来た!?」「ワイの青春をありがとう」など、歓喜の声が寄せられている。

風のクロノア ～夢見る帝国～™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

Mr. Driller™2 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.