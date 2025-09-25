ミズノに聞きました「eスポーツのユニフォームって、普通の服と何が違うんですか？」

「アームスリーブ」は何のためにあるの？

eスポーツのプロが着るユニフォームは

他のスポーツでも使えるレベルの快適さ

「eスポーツ」という言葉が普及しつつあり、テレビやネットメディアにプロのゲームプレイヤーが出演することもめずらしくない昨今。そんな時代に、気になっていることがありました。

「プロのゲームプレイヤーってユニフォームを着ているけど、あれって、普通の服と何が違うのかな？」。これです。スポーツウェアのように見えるけど、素材や縫製に特別なポイントがあるのか、ないのか……。

9月25日〜28日、千葉・幕張メッセで開催されている東京ゲームショウ2025にて、eスポーツ日本代表が着用する予定のウェアを手がけるミズノのブースを発見。さっそく、担当の方に聞いてきました。

——こんにちは。単刀直入にうかがいますが、このeスポーツのユニフォームって、普通の服と何が違うんですか？

ミズノの担当スタッフ（以下、ミズノ） はい。実はこちらのウェア、「eスポーツ専用に開発された素材」などを使用しているわけではないんです。

——あっ、そうなんですね。でも、通気性などはよさそうに見えますけど。

ミズノ そうです。素材自体は他のスポーツウェアと同じく、通気性や速乾性、伸縮性にすぐれたものを使っています。もちろん、裁断や縫製などにも動きやすいような工夫があります。「他のスポーツでも問題なく使えるウェア」といえばよいでしょうか。

——ほほー。eスポーツ専用というわけではないといえども、スポーツウェアを長年手がけてきたミズノのノウハウが詰まっている、快適にゲームができるウェアなんですね。

アームスリーブの縫い目の位置さえも

ミズノならではのこだわりがある！

——ところで、このブース、ユニフォーム以外にも展示されているものがありますが……。

ミズノ ご紹介しますね。まず、こちらはアームスリーブです。

——あっ、プロが着けているのを見たことある！ これって、どういう効果があるんですか？

ミズノ 「汗が垂れない」ことが大きいですね。机や、椅子のアームレストなどに腕を置いて長時間プレーしていても、気にならないんです。

——なるほど。わずかなミスが敗北につながりかねないeスポーツなら、ちょっとでも違和感を覚える状況になることは防ぎたいもんなあ……。

ミズノ このアームスリーブでいえば、シーム（縫い目）の場所もこだわりですね。腕を回すとわかるんですが、上側にも下側にもシームが来ません。周りから見えにくい、内側の下部分に来ます。

——腕の下側に生地を縫い合わせる部分が来ると、マウスパッドなどに擦れて気になる……みたいなリスクがあるのはわかります。でも、上側に来ない理由は？

ミズノ eスポーツの大会では、手元がカメラに抜かれる可能性があります。この位置なら手元がアップになっても、アームスリーブに印刷されたグラフィックやロゴなどにシームが重ならないので、見た目がよいですよね。

——おお、本当だ！ さすがミズノ、「スポーツの大会中にアップで抜かれる」ことも考えているとは……。こちらの「フィンガースリーブ」はなんでしょうか？

ミズノ これはスマートフォンやタブレットなど、モバイルゲームでのプレイを快適にするものです。伸縮性はもちろん、ラグがあっては困りますから、素材の通電性にも気を配っています。

——とことん、プレイヤーのことを考えているんですね。

eスポーツも“スポーツ”だから

ミズノは現場の声に耳を傾ける

ミズノ 弊社では2025年から、本格的にeスポーツ用のアイテムを開発しています。本日ご紹介したアイテムも、プロのゲームプレイヤーの方々に使用していただいて、フィードバックをもとに改良していく予定です。

——やっぱり、現場の声は大切なんでしょうか。

ミズノ 我々はスポーツメーカーですから、「スポーツの現場から見たら、こういうものが必要じゃないか？」と思って開発しています。とはいえ、他のスポーツでは感じにくいけれども、eスポーツの現場では目立ってくるような困りごと、あるいは「こうなったらうれしい」というポイントもあるはずです。その点を改良して、よりよいものを作っていければと思います。

——eスポーツではコントローラーやマウスパッドなどは話題になりやすい一方、こういった身に付けるアイテムはあまり注目されない印象です。

ミズノ はい。それでも“スポーツ”である以上、選手たち、あるいはプロを目指す人たちの「困ったこと、悩んでいること」はあると思うんです。それを我々のウェアやアイテムで解決できるように、これからも努力を重ねていきたいですね。