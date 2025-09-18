eスポーツの大会で勝った瞬間ってどんな気持ちになるの？

「プロの選手が見ている景色ってどんなものだろう」と思ったことはないだろうか。

たとえば、スポーツ選手のすばらしいプレーに対し観客が手を叩き声を上げることで、会場が一体になるような盛り上がりが生まれる。それはeスポーツでも同じことだ。白熱した試合展開を制した際に生まれる熱狂は、いったいどんなものなのか。

それを体験できるブースが、9月25日から28日にかけて開催される「東京ゲームショウ2025」にあるという。

ネットワークサービスブランド「NURO（ニューロ）」は、東京ゲームショウ2025において、プロeスポーツチーム「REJECT」と協力し、「勝利の瞬間をつなぐNURO」というブランドビジョンを体現したテーマの体験型ブースを出展。

REJECTのこれまでの勝利の瞬間を「#RCWIN MOMENTS」として放映し、ブース中央に設置された巨大なアーケードコントローラーのボタンを押すと歓声がブース内に響き渡る仕掛けによって、選手とファンが一体となって感動する体験を、NUROが通信を通してつなぐサポートをしていることを表現するという。

ちなみに、このブースでは“格ゲー五神”と評されるウメハラさん、ときどさん、ハイタニさん、sakoさん、オオヌキさんが出演する特別イベント「五神集結 in TGS Presented by NURO」を開催。

REJECT所属の格闘ゲーム部門総合プロデューサー兼ストリーマーのこく兄さんがMCを務め、格闘ゲーム界のレジェンドたちによる「ストリートファイター6」のエキシビジョンマッチほか、彼らが残してきた数々の伝説やeスポーツの未来について語り尽くすイベントを予定しているという。

・日時：2025年9月27日 11:20開始（予定）

・場所：「REJECT」ブース（7ホール））

・配信：「REJECT」公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@REJECTesports