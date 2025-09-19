推し活とeスポーツの両立、“マウスのあの部分”でできるかもしれない

もはや一般的になった“推し活”という用語。当然、ゲーミングデバイスでも、コラボアイテムが増えてきている。キャラクターとコラボしたマウスというものもめずらしくない。それらをeスポーツの現場で使うというケースも出てくるだろう。

ただ、今回商品するマウスは、「マウスを使うならセットのアレ」も推し活グッズになっているというもの。

次世代Virtual esports Project「ぶいすぽっ！」は、オリジナルゲーミングデバイスプロジェクト「VSPO! GEAR」の第3弾として、「VSPO! GEAR ゲーミングマウス」を2025年9月27日9時から発売する。価格は2万2480円。

Pulsar Gaming Gearsと協業のもと、ぶいすぽっ！メンバーの意見を取り入れて開発したゲーミングマウス。デザインは全23種のオリジナル展開。

Pulsar Gaming Gearsが独自開発した「XS-1センサー」を搭載（最大3万2000DPI、750IPS、50G加速度対応）。また、耐久性にすぐれ、デバウンス遅延も極限まで抑えたとうたうPulsar Opticalのクリックスイッチを採用している。

サイズはおよそ幅62×高さ38.5×奥行き122mm、重量はおよそ53.5g（ケーブル除く）。長時間のプレイでも疲れにくく、手の小さい人にもフィットする形状とプロ仕様の高い機能性を両立したという。

なお、付属のワイヤレスドングルには、同時発売予定の「マウスドングルミニアクリルスタンド」（1000円）が挿し込める特別仕様を採用している。

受信機としてだけでなく、推しを飾るステージの役割も果たすギミックになっているわけだ。2025年9月27日から10月13日までの受注生産。