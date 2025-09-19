Amazonセール情報大紹介！ 第60回
万博の行列待ちにオススメ！ 折りたたみ椅子がAmazonタイムセールで25％オフ
2025年09月19日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール開催中】Panus 折りたたみ椅子が特別価格に
「Panus 折りたたみ椅子」が現在、Amazonタイムセールで25％オフの2,831円という特別価格で販売中。
本製品は持ち運びやすい伸縮タイプの椅子で、何かと移動の多いシーンで活躍します。付属のカバーケースをひっくり返すとクッションになるので、長時間座っても疲れにくくなっています。
Panus 折りたたみ椅子の特徴
ひねるだけで最小7cm、最大で45cmまで、簡単に好みの高さに調整が可能。お子様から大人の方まで目的に合わせて使用可能です。
耐荷重250kg
軽量設計なのに耐荷重250kgと頑丈な設計に仕上がっています。座っても踏み台にしても安心して使用できます。
