Amazonセール情報大紹介！ 第60回

万博の行列待ちにオススメ！ 折りたたみ椅子がAmazonタイムセールで25％オフ

2025年09月19日 16時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonタイムセール開催中】Panus 折りたたみ椅子が特別価格に

　Panus 折りたたみ椅子が現在、Amazonタイムセールで25％オフの2,831円という特別価格で販売中。

　本製品は持ち運びやすい伸縮タイプの椅子で、何かと移動の多いシーンで活躍します。付属のカバーケースをひっくり返すとクッションになるので、長時間座っても疲れにくくなっています。

Panus 折りたたみ椅子の特徴

　ひねるだけで最小7cm、最大で45cmまで、簡単に好みの高さに調整が可能。お子様から大人の方まで目的に合わせて使用可能です。

耐荷重250kg

　軽量設計なのに耐荷重250kgと頑丈な設計に仕上がっています。座っても踏み台にしても安心して使用できます。

アマゾンでPanus 折りたたみ椅子を入手

