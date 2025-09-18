Amazonセール情報大紹介！ 第55回
26％オフ！ 人工知能で深剃り「ブラウン シリーズ5」が今だけ9,980円【Amazonタイムセール】
2025年09月18日 12時15分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール開催中】ブラウン 電気シェーバー シリーズ5 52-M1200sが特別価格に
電動シェーバーでおなじみ「Braun（ブラウン）」の「電気シェーバー シリーズ5 52-M1200s」が現在、Amazonタイムセールで26％オフの9,980円という特別価格で販売中。
本製品は人工知能テクノロジーにより、髭の濃さを読み取り毎秒13回自動でパワーを調節し、ヒゲの濃い箇所でもパワーを落とさず最適なシェービングが可能になっています。
ブラウン 電気シェーバー シリーズ5 52-M1200sの特徴
3連密着ブレードを搭載したシェーバーで、肌の凹凸にシェーバーヘッドがしっかり密着した状態で髭剃りすることで、簡単に深剃りを実現します。
キワゾリトリマー
アタッチメントにより、長い髭やもみあげも楽に髭剃り可能に。
100%防水設計
ヘッドを外さず簡単に洗浄可能。お風呂剃り可能でシェービングフォームやシェービングジェルの使用もOK。
ディープキャッチ網刃
900パターンの網目をもったディープキャッチ網刃によりさまざまな向きに生えるヒゲを根元からカットします。
