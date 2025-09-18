Amazonセール情報大紹介！ 第54回
【永久保証付き】TP-Link「TL-SG108V4」スイッチングハブがAmazonタイムセールで9％OFF
2025年09月18日 08時45分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】TP-Link ギガビット対応 8ポート スイッチングハブ「TL-SG108V4」
今だけお得！通常価格2,790円 → タイムセール特価2,535円（9%OFF）
商品概要
世界中で支持されるネットワーク機器メーカーTP-Linkから、人気モデル 「TL-SG108V4」 が登場。
10/100/1000Mbps対応 のギガビットスイッチングハブで、家庭からオフィスまで幅広く活躍します。
・8ポート搭載：複数デバイスを安定接続
・金属筐体採用：耐久性に優れ長寿命
・プラグ＆プレイ：設定不要、接続するだけで即利用可能
主な特徴
・省エネ性能：TP-Link独自の「グリーンイーサネット技術」により、電力消費を最大84%削減
・設置自由度：コンパクト設計でデスク設置にも壁掛けにも対応
・改良されたデザイン：LEDインジケーターを統一＆視認性アップ、筐体と外箱もリニューアル
・安心保証：購入者に嬉しい「永久無償保証」付き
タイムセール価格
・通常価格：2,790円
・セール特価：2,535円（9%OFF）
・発送：Amazonが担当、迅速＆安心配送
期間限定
タイムセール特価で手に入るのは今だけです。
LAN環境を強化するなら、このチャンスをお見逃しなく！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第53回
トピックス【時短洗濯14分】ハイセンス全自動洗濯機「HW-K70J」、Amazonタイムセールで今だけ29,800円！
-
第52回
トピックスUSBメモリ最安級！ Acer UT300がAmazonタイムセールで1,161円【USB-A & USB-C対応】
-
第51回
トピックス47％オフの849円！ 動画や画像を高速転送できる2.5インチHDDケース【Amazonタイムセール】
-
第50回
トピックスマクロ機能搭載のゲーミングキーボードが今だけ4,836円【Amazonタイムセール】
-
第49回
トピックス黄ばみにくい！ iPhone 17 Proクリアケース「NIMASO 氷星シリーズ」がAmazonタイムセールで今だけ割引
-
第48回
トピックスAmazonタイムセール2,685円！ iPhone対応マグネット式カードリーダーで撮影データを爆速移行
-
第47回
トピックス【34％オフ】iPhone 17対応！ 断線に強いUGREEN USB-CケーブルがAmazonタイムセールで725円に
-
第46回
トピックスiPhone 17 Proを守るならコレ！ NIMASO強化ガラスフィルムがAmazonタイムセールで今だけ1,799円
-
第45回
トピックス【36％オフ】NIMASOのiPhone 17ガラスフィルムがAmazonタイムセール中｜貼りやすいガイド枠付き
-
第44回
トピックスHiKOKIインパクトドライバーが今だけ実質20,903円！ 軽量1.2kg＆140N・mのハイパワー【Amazonタイムセール】
- この連載の一覧へ