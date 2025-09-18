このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第54回

【永久保証付き】TP-Link「TL-SG108V4」スイッチングハブがAmazonタイムセールで9％OFF

2025年09月18日 08時45分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

【Amazonタイムセール】TP-Link ギガビット対応 8ポート スイッチングハブ「TL-SG108V4」

　今だけお得！通常価格2,790円 → タイムセール特価2,535円（9%OFF）

商品概要

　世界中で支持されるネットワーク機器メーカーTP-Linkから、人気モデル TL-SG108V4 が登場。

　10/100/1000Mbps対応 のギガビットスイッチングハブで、家庭からオフィスまで幅広く活躍します。

8ポート搭載：複数デバイスを安定接続
金属筐体採用：耐久性に優れ長寿命
プラグ＆プレイ：設定不要、接続するだけで即利用可能

主な特徴

省エネ性能：TP-Link独自の「グリーンイーサネット技術」により、電力消費を最大84%削減

設置自由度：コンパクト設計でデスク設置にも壁掛けにも対応

改良されたデザイン：LEDインジケーターを統一＆視認性アップ、筐体と外箱もリニューアル

安心保証：購入者に嬉しい「永久無償保証」付き

タイムセール価格

・通常価格：2,790円
・セール特価：2,535円（9%OFF）
・発送：Amazonが担当、迅速＆安心配送

期間限定

　タイムセール特価で手に入るのは今だけです。

　LAN環境を強化するなら、このチャンスをお見逃しなく！

アマゾンでTP-Link 8ポート スイッチングハブ 10/100/1000Mbps ギガビットを入手

