DRIMAGEおよびDRIMAGE JAPANは9月18日、同社がパブリッシングを手がけ、Bonfire Studiosが開発中の次世代チームベースPvPゲーム『Arkheron』（アーケロン）について、全世界に向けてアナウンストレーラーを公開した。

また、本作の公式サイトと各種プラットフォーム［PC（Steam）／PlayStation 5／Xbox Series X/S）］も本日公開している。とくにPC（Steam）ではクローズドベータテストの実施についてのアナウンスも開始しているので、お見逃しなく。

さらに、来週開催となる「TOKYO GAME SHOW 2025」にも『Arkheron』が出展するという。

▼ティザーPV「グローバルアナウンストレーラー」

https://youtu.be/XngYFRvUsg0

本日公開となったPVは、アーケロンの世界観やゲームの雰囲気を感じられるように用意したプロモーションムービー。「まるで、死後の世界」と評しているこのアーケロンの世界で、プレイヤーは他の仲間とともに3人一組になり、生き残りをかけた戦いに身を投じることになる。

この世界では「記憶」が武器へと変化し、武器を手にすることでさまざまな技を使えるようになる。武器にまつわる技を駆使し、仲間たちと、このアーケロンの世界を生き抜いていこう。

なお、先般都内某所で実施しました有名インフルエンサー参加限定の先行体験会の様子を収めた動画も本日公開している。アーケロンを熱く遊ぶ出演者たちの雄姿をぜひチェックしよう。

https://youtu.be/V_XxRHMHB-o

公式ページ公開！ Steamをはじめとした各種プラットフォームのストアページも登場

本日より、Steamをはじめとした各ゲームプラットフォームにストアページを公開した。本作を展開するゲームプラットフォームはPC（Steam）／PlayStation 5／Xbox Series X/Sとなる。

●公式ホームページ

●Steamストアページ

アルファプレイテストを9月20日～22日、26日～28日の2週にわたって実施決定！

「アルファプレイテスト」として、PC向けゲームプラットフォーム「Steam」を対象に今週末と来週末の2週にかけて、アーケロンを体験できる機会を用意した。土日を中心とした日程となっているので、ぜひアルファプレイテストに参加してみよう。

なお、本テストは事前応募制となるが、テスト当日に申込も可能。承認には時間を要することがあるので注意しよう。

＜参加方法＞

1） Steamにアクセスし、ログイン。

2） アーケロンのストアページにアクセスし、画面に表示されている「アクセスをリクエスト」をクリック。

3） 後ほど、アーケロン運営チームから承認の連絡がSteamの登録で使用したメールアドレスに届く。

4） 承認後、再度Steam「アーケロン」のストアページから「今すぐプレイ」をクリック。

＜参加条件＞

・Steamアカウントを持っている人

・アーケロンを動作可能なSPEC ※ のPCを持っている人

※SPEC情報はSteamストアページをご確認ください。

Steam：https://store.steampowered.com/app/3333850/Arkheron/

＜テスト実施予定日＞

1週目：2025年9月20日～9月22日

2週目：2025年9月26日～9月28日

★テスト進行についての注意事項

本テストは予期せぬ不具合等で急遽予定を変更する場合があります。あらかじめご承知おきください。

詳細な開始時間についてはアーケロン公式Xをご確認ください。

TOKYO GAME SHOW 2025にも出現！ クリエイターラウンジでの体験ブース展開

2025年9月25日から9月28日に千葉県・幕張メッセで開かれる「TOKYO GAME SHOW 2025」の会場でも『アーケロン』が参加。DRIMAGE JAPANはTOKYO GAME SHOW 2025に特別協賛として参画しており、インフルエンサー専用スペース「クリエイターラウンジ」で『アーケロン』体験ブースを展開する。

2025年9月26日にはマウスコンピューターブース特設ステージでゲーム紹介を中心とした登壇も決定！

TGS2025 ビジネスデー2日目となる9月26日15時30分より、マウスコンピューターブース特設ステージでDRIMAGE JAPAN代表取締役社長である中西啓太氏による『アーケロン』についてのゲーム紹介プレゼンテーションを実施。出演者情報など詳細確定次第、マウスコンピューター特設ページで案内するので、チェックしてほしい。

▼マウスコンピューター TGS特設ページ

https://www.mouse-jp.co.jp/store/e/ea1021601/?intid=bnaa0070d250909

本プレゼンテーションはマウスコンピューター公式YouTubeでも配信されるので『アーケロン』をもっと知りたい人はぜひ9月26日15時30分からのTGS内のマウスコンピューターブースのステージや配信を視聴しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：Arkheron（アーケロン）

ジャンル：次世代チームベースPvPゲーム

販売：DRIMAGE

開発：Bonfire Studios

プラットフォーム：PC（Steam）／PlayStation 5／Xbox Series X/S

発売日：未定

価格：未定

CERO：審査予定

© 2025 Bonfire Studios Inc. Licensed to and portions

owned by DRIMAGE Co., Ltd. All rights reserved.