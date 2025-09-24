『Arkheron』のアルファプレイテスト第2週目の詳細時間を公開！今からでも参加できる

DRIMAGEおよびDRIMAGE JAPANは9月24日、同社がパブリッシングを手がけ、Bonfire Studiosが開発中のPC（Steam）／PlayStation 5／Xbox Series X|S向け次世代チームベースPvPゲーム『Arkheron』（アーケロン）について、「Steam」でのアルファプレイテストを今週末も実施予定だと発表。

さらに、今週開催となる「TOKYO GAME SHOW 2025」での『Arkheron』の追加情報もお届けしよう。

今からでも参加可能！ 残りのアルファプレイテストは2025年9月26日～9月28日

アーケロンでは「アルファプレイテスト」として、PC向けゲームプラットフォーム「Steam」で2週にかけて、アーケロンを体験できる。今からでも参加できるので、ぜひアルファプレイテストでゲームを体験してみよう。

＜テスト実施日程＞

アーケロン公式Xで詳細を案内している。今週末の実施時間は下記となるので、確認しよう。なお、この時間帯は、日本だけでなく韓国、オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島を含むアジア全域のプレイヤーが対象となる。

【実施日】

2025年9月26日17時～9月27日1時

2025年9月27日11時～9月28日1時

2025年9月28日11時～9月29日1時

アーケロン公式X：https://x.com/ArkheronJP

＜参加方法＞

1） Steamにアクセスし、ログイン。

2） アーケロンのストアページにアクセスし、画面に表示されている「アクセスをリクエスト」をクリック。

3） 後ほど、アーケロン運営チームから承認の連絡がSteamの登録で使用したメールアドレスに届く。

4） 承認後、再度Steam「アーケロン」のストアページから「今すぐプレイ」をクリック。

Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/3333850/Arkheron/

＜参加条件＞

・Steamアカウントを持っている人

・アーケロンを動作可能なSPEC ※ のPCを持っている人

※SPEC情報はSteamストアページをご確認ください。

★テスト進行についての注意事項

※本テストは予期せぬ不具合等で急遽予定を変更する場合があります。あらかじめご承知おきください。

※詳細な開始時間についてはアーケロン公式Xをご確認ください。

TOKYO GAME SHOW 2025 Arkheron（アーケロン）追加情報

2025年9月25日から9月28日に千葉県・幕張メッセで開かれる「TOKYO GAME SHOW 2025」の会場でも「アーケロン」は参加する。DRIMAGE JAPANはTOKYO GAME SHOW 2025に特別協賛として参画しており、インフルエンサー専用スペース「クリエイターラウンジ」で「アーケロン」体験ブースを展開する。

また、TGS2025 ビジネスデー2日目となる9月26日15時30分より、マウスコンピューターブース特設ステージでDRIMAGE JAPAN代表取締役社長である中西啓太氏による「アーケロン」についてのゲーム紹介プレゼンテーションを行う。

追加情報として、本プレゼンテーションでマウスコンピューター社の実機上で「アーケロン」のゲームプレイも公開し、ステージ出演者によるゲームプレイ実況を実施すると発表。

2025年9月26日15時30分からのTGS内のマウスコンピューターブースのステージや配信をぜひとも視聴しよう。

＜出演者＞

総合MC：海老江さん

タイトルプレゼンター：DRIMAGE JAPAN 代表取締役社長 中西啓太氏

アシスタント：DRIMAGE JAPAN アーケロン運営チーム Matcha氏

ゲスト：三人称 ドンピシャさん／三人称 ぺちゃんこさん／三人称 鉄塔さん

＜マウスコンピューター TGS特設ページ＞

https://www.mouse-jp.co.jp/store/e/ea1021601/?intid=bnaa0070d250909

【ゲーム情報】

タイトル：Arkheron（アーケロン）

ジャンル：次世代チームベースPvPゲーム

販売：DRIMAGE

開発：Bonfire Studios

プラットフォーム：PC（Steam）／PlayStation 5／Xbox Series X|S

発売日：未定

価格：未定

CERO：審査予定

© 2025 Bonfire Studios Inc. Licensed to and portions

owned by DRIMAGE Co., Ltd. All rights reserved.