DRIMAGEは8月19日、MACOVILLが開発した新作スマートフォン向けアニメRPG「OZ Re:write（オズ リライト）」の正式サービスを開始したと発表。

本作は、現代文明と異世界が融合した独自の世界観や、おとぎ話を再解釈して制作された個性豊かな英雄たちとともに描く、新感覚の異世界リライトファンタジー。豊かなアニメーション演出が特徴のゲームだ。

プレイヤーは「創始者」の再来となってさまざまな出来事を解決し、英雄との絆を育みながら物語をハッピーエンドへ導いていくことになる。

異世界SNS「ミラーグラム」では英雄と交流でき、深い没入感を実現。美麗な2Dセルアニメーションで描かれる戦闘シーンや、豪華声優陣がフルボイスで演じるメインストーリーによって、まるでアニメを遊んでいるかのような体験を提供するという。

【ゲーム情報】

タイトル：OZ Re:write（オズ リライト）

ジャンル：RPG

配信：DRIMAGE（HYBE IM）

開発：MACOVILL

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2025年8月19日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

© MACOVILL Co., Ltd & DRIMAGE. All Rights Reserved.