『カルドアンシェル』の最新情報やイベント情報をお届け！
ゲストは声優の大地葉さん！インティ・クリエイツ情報局の第17回が2月26日21時に配信
2025年02月20日 15時05分更新
インティ・クリエイツは2月20日、IKKANさんと田中健大さんのダブルMCで、インティ・クリエイツの関連タイトル情報、出展イベント情報を網羅する番組「インティ・クリエイツ情報局」の第17回を配信すると発表。配信日時は、2025年2月26日21時より。
番組には、『カルドアンシェル』のゲーム内ゲーム『幻想奇譚 Force of Will』の七賢者の一人、“バーチ”役を演じる、声優の大地葉さんをゲストに迎え、『カルドアンシェル』の最新情報、イベント情報をお届け予定。ぜひ、チェックしよう。
【番組概要】
番組名：インティ・クリエイツ情報局 第17回
日時：2025年2月26日21時～
MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）／田中健大さん（俳協）
ゲスト：大地葉さん（ヴィムス）
配信URL：
YouTube Live：https://www.youtube.com/live/4PoeMaKEisA
ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv347072674
【ゲーム情報】
タイトル：カルドアンシェル
ジャンル：RPG
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）
※パッケージ版はNintendo Switch／PlayStation 5のみ
発売日：発売中（2024年10月24日）
価格：
パッケージ通常版：4950円
パッケージ限定版：1万890円
ダウンロード版：3480円
プレイ人数：1～2人
CERO：C（15才以上対象）
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