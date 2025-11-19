店舗特典用イラストは全8種！

Switch 2版『カルドアンシェル』の描き下ろし店舗特典イラストの完成画を公開！

文●ミヤザキ／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　インティ・クリエイツは11月19日、Nintendo Switch 2で発売予定の『カルドアンシェル Nintendo Switch 2 Edition』について、オフィシャルイラストレーターである大津裕介氏が描き下ろした、店舗特典用イラスト（全8種）の完成デザインを公開。

　ゲームの発売日は、2025年1月29日予定。価格はパッケージ通常版が5940円、パッケージ限定版が1万1990円、ダウンロード版が4480円だ。

　現在、各店舗で予約中なので、気になる絵柄、欲しいアイテムの店舗にて、ぜひ予約してみてはいかがだろうか。

※詳細は各販売店にてご確認ください。

■店舗特典イラスト

●アニメイト

[通常版／限定版]（無償特典）
・描きおろしアクリルスタンド
[ アニメイト限定セット]
・描きおろしA4アクリルパネル

●Amazon.co.jp

[通常版／限定版]（無償特典）
・描き下ろしA4クリアファイル
[Amazon.co.jp限定グッズセット]
・描き下ろしB2タペストリー
・オリジナルアクリルスタンドセット+対戦画面マス目（RiTa・ナナクト・真夜・アキュラ）

●あみあみ

[通常版]（無償特典）
・アクリルキーホルダー(60mm角)
[限定版]（無償特典）
・ミニアクリルキャラクタープレート(A6サイズ)

●エビテン[ebten]

[ファミ通DXパック]
・描き下ろしB2タペストリー
・2連アクリルチャーム（RiTa、ナナクト）
・アクリルスタンド（RiTa、ナナクト）
[3Dクリスタルセット]（DXパックのオプション）
・3Dクリスタル「RiTa」

●ゲーマーズ

[通常版／限定版]（無償特典）
・描き下ろしB2タペストリー
[ゲーマーズ限定版]
・描き下ろしB5アクリルプレート
・B2布ポスター
・アクリルキーホルダー4種セット

●ソフマップ

[限定版]（無償特典）
・描き下ろしB2タペストリー

●トレーダー

[通常版／限定版]（無償特典）
・描き下ろしB2タペストリー

●WonderGOO

[限定版]（無償特典）
・描き下ろしB2タペストリー
[WonderGOO オリジナル限定セット]
・描き下ろしB2タペストリー（無償特典）
・描き下ろしA5アクリルスタンド予定
・缶バッジ2種（アンシェ、モルフォ）
・B2タペストリー（パッケージイラスト）
・ブロマイド3種
[アンシェ＆モルフォセット]
・WonderGOO オリジナル限定セットの内容
・特大タペストリー（アンシェ）
・特大タペストリー（モルフォ）

▼各販売店のネット販売ページへは、『カルドアンシェル』オフィシャルウェブサイトへ

https://card-en-ciel.com/jp/switch2/switch2_05.html

【ゲーム情報】

タイトル：カルドアンシェル
　　　　　カルドアンシェル Nintendo Switch 2 Edition
ジャンル：RPG
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）
※パッケージ版はSwitch 2／Switch／PS5のみ
発売日：
　Switch／PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC：発売中（2024年10月24日）
　Switch 2：2026年1月29日予定
価格：
　Switch／PS5パッケージ通常版：4950円
　Switch／PS5パッケージ限定版：1万890円
　Switch／PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PCダウンロード版：3480円
　Switch 2パッケージ通常版：5940円
　Switch 2パッケージ限定版：1万1990円
　Switch 2ダウンロード版：4480円
　Switch 2 アップグレードパス：1000円
プレイ人数：1～2人
CERO：C（15才以上対象）

© INTI CREATES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

■関連サイト