インティ・クリエイツは11月19日、Nintendo Switch 2で発売予定の『カルドアンシェル Nintendo Switch 2 Edition』について、オフィシャルイラストレーターである大津裕介氏が描き下ろした、店舗特典用イラスト（全8種）の完成デザインを公開。

ゲームの発売日は、2025年1月29日予定。価格はパッケージ通常版が5940円、パッケージ限定版が1万1990円、ダウンロード版が4480円だ。

現在、各店舗で予約中なので、気になる絵柄、欲しいアイテムの店舗にて、ぜひ予約してみてはいかがだろうか。

※詳細は各販売店にてご確認ください。

■店舗特典イラスト

●アニメイト

[通常版／限定版]（無償特典）

・描きおろしアクリルスタンド

[ アニメイト限定セット]

・描きおろしA4アクリルパネル

●Amazon.co.jp

[通常版／限定版]（無償特典）

・描き下ろしA4クリアファイル

[Amazon.co.jp限定グッズセット]

・描き下ろしB2タペストリー

・オリジナルアクリルスタンドセット+対戦画面マス目（RiTa・ナナクト・真夜・アキュラ）

●あみあみ

[通常版]（無償特典）

・アクリルキーホルダー(60mm角)

[限定版]（無償特典）

・ミニアクリルキャラクタープレート(A6サイズ)

●エビテン[ebten]

[ファミ通DXパック]

・描き下ろしB2タペストリー

・2連アクリルチャーム（RiTa、ナナクト）

・アクリルスタンド（RiTa、ナナクト）

[3Dクリスタルセット]（DXパックのオプション）

・3Dクリスタル「RiTa」

●ゲーマーズ

[通常版／限定版]（無償特典）

・描き下ろしB2タペストリー

[ゲーマーズ限定版]

・描き下ろしB5アクリルプレート

・B2布ポスター

・アクリルキーホルダー4種セット

●ソフマップ

[限定版]（無償特典）

・描き下ろしB2タペストリー

●トレーダー

[通常版／限定版]（無償特典）

・描き下ろしB2タペストリー

●WonderGOO

[限定版]（無償特典）

・描き下ろしB2タペストリー

[WonderGOO オリジナル限定セット]

・描き下ろしB2タペストリー（無償特典）

・描き下ろしA5アクリルスタンド予定

・缶バッジ2種（アンシェ、モルフォ）

・B2タペストリー（パッケージイラスト）

・ブロマイド3種

[アンシェ＆モルフォセット]

・WonderGOO オリジナル限定セットの内容

・特大タペストリー（アンシェ）

・特大タペストリー（モルフォ）

▼各販売店のネット販売ページへは、『カルドアンシェル』オフィシャルウェブサイトへ

https://card-en-ciel.com/jp/switch2/switch2_05.html

【ゲーム情報】

タイトル：カルドアンシェル

カルドアンシェル Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：RPG

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）

※パッケージ版はSwitch 2／Switch／PS5のみ

発売日：

Switch／PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC：発売中（2024年10月24日）

Switch 2：2026年1月29日予定

価格：

Switch／PS5パッケージ通常版：4950円

Switch／PS5パッケージ限定版：1万890円

Switch／PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PCダウンロード版：3480円

Switch 2パッケージ通常版：5940円

Switch 2パッケージ限定版：1万1990円

Switch 2ダウンロード版：4480円

Switch 2 アップグレードパス：1000円

プレイ人数：1～2人

CERO：C（15才以上対象）

© INTI CREATES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.