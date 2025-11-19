店舗特典用イラストは全8種！
Switch 2版『カルドアンシェル』の描き下ろし店舗特典イラストの完成画を公開！
インティ・クリエイツは11月19日、Nintendo Switch 2で発売予定の『カルドアンシェル Nintendo Switch 2 Edition』について、オフィシャルイラストレーターである大津裕介氏が描き下ろした、店舗特典用イラスト（全8種）の完成デザインを公開。
ゲームの発売日は、2025年1月29日予定。価格はパッケージ通常版が5940円、パッケージ限定版が1万1990円、ダウンロード版が4480円だ。
現在、各店舗で予約中なので、気になる絵柄、欲しいアイテムの店舗にて、ぜひ予約してみてはいかがだろうか。
※詳細は各販売店にてご確認ください。
■店舗特典イラスト
●アニメイト
[通常版／限定版]（無償特典）
・描きおろしアクリルスタンド
[ アニメイト限定セット]
・描きおろしA4アクリルパネル
●Amazon.co.jp
[通常版／限定版]（無償特典）
・描き下ろしA4クリアファイル
[Amazon.co.jp限定グッズセット]
・描き下ろしB2タペストリー
・オリジナルアクリルスタンドセット+対戦画面マス目（RiTa・ナナクト・真夜・アキュラ）
●あみあみ
[通常版]（無償特典）
・アクリルキーホルダー(60mm角)
[限定版]（無償特典）
・ミニアクリルキャラクタープレート(A6サイズ)
●エビテン[ebten]
[ファミ通DXパック]
・描き下ろしB2タペストリー
・2連アクリルチャーム（RiTa、ナナクト）
・アクリルスタンド（RiTa、ナナクト）
[3Dクリスタルセット]（DXパックのオプション）
・3Dクリスタル「RiTa」
●ゲーマーズ
[通常版／限定版]（無償特典）
・描き下ろしB2タペストリー
[ゲーマーズ限定版]
・描き下ろしB5アクリルプレート
・B2布ポスター
・アクリルキーホルダー4種セット
●ソフマップ
[限定版]（無償特典）
・描き下ろしB2タペストリー
●トレーダー
[通常版／限定版]（無償特典）
・描き下ろしB2タペストリー
●WonderGOO
[限定版]（無償特典）
・描き下ろしB2タペストリー
[WonderGOO オリジナル限定セット]
・描き下ろしB2タペストリー（無償特典）
・描き下ろしA5アクリルスタンド予定
・缶バッジ2種（アンシェ、モルフォ）
・B2タペストリー（パッケージイラスト）
・ブロマイド3種
[アンシェ＆モルフォセット]
・WonderGOO オリジナル限定セットの内容
・特大タペストリー（アンシェ）
・特大タペストリー（モルフォ）
▼各販売店のネット販売ページへは、『カルドアンシェル』オフィシャルウェブサイトへ
https://card-en-ciel.com/jp/switch2/switch2_05.html
【ゲーム情報】
タイトル：カルドアンシェル
カルドアンシェル Nintendo Switch 2 Edition
ジャンル：RPG
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）
※パッケージ版はSwitch 2／Switch／PS5のみ
発売日：
Switch／PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC：発売中（2024年10月24日）
Switch 2：2026年1月29日予定
価格：
Switch／PS5パッケージ通常版：4950円
Switch／PS5パッケージ限定版：1万890円
Switch／PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PCダウンロード版：3480円
Switch 2パッケージ通常版：5940円
Switch 2パッケージ限定版：1万1990円
Switch 2ダウンロード版：4480円
Switch 2 アップグレードパス：1000円
プレイ人数：1～2人
CERO：C（15才以上対象）
© INTI CREATES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.