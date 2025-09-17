カプコンは、「ストリートファイター」シリーズ最新作『ストリートファイター6』［Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、「C.ヴァイパー」の参戦に先立ち「Get Ready for C.ヴァイパー！」ファイティングパスを配信したと発表。

https://www.youtube.com/watch?v=hi90zbykMps

さらに今回は「キャミィ」のOutfit 3カラーEX1と「ガイル」のOutfit 2カラーEX2が登場。

加えて、オンライン対戦の乱入演出にカスタマイズできるアイテムとして、乱入演出エフェクト「インクペインティング」のほか、「ベガ」と「ジュリ」の乱入演出ビジュアルも用意。もれなくゲットして「ファイティンググラウンド」を存分に楽しもう。

また、「潜入工作員のヘルメット」や「潜入工作員の上衣」といったヴァイパーにちなんだアバター装備、『ストリートファイターIV』でもおなじみの電撃攻撃を再現した「オイルシャワー」エモート、ミュージックやスタンプといったアイテム、クラシックゲーム『Forgotten Worlds（海外版）』も含まれる。

「ファイティングパス」では、『ストリートファイター6』を遊んだ分だけポイントが貯まり、一定のポイントを貯めることで上昇する“ティア”に応じてさまざまな報酬がもらえる。

さらに、報酬が豪華になる「ファイティングパス（プレミアム報酬）」を購入すると、EXカラー、乱入イラスト/エフェクト、アバター装備やエモート、BGM、スタンプ、そしてクラシックゲームなど、多彩な報酬が獲得可能。ティア21以降はファイターコインも報酬でもらえるのでお見逃しなく。