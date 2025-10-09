「スト6」メカザンギの新映像公開 「怒涛の勢いとうるささに吹いた」「文字通り鋼の肉体」

カプコンは10月9日、「ストリートファイター6」にてザンギエフのOutfit 4「メカザンギF」のショーケース映像を公開した。配信は10月15日となる。

映像ではヘヴィメタのBGMとともに、鋼鉄のボディを手に入れたザンギエフが通常のザンギエフと戦うシーンが見られる。随所から蒸気が噴出し、一撃が非常に重そうに映る。

動画を見たユーザーからは「怒涛の勢いとうるささに吹いた」「文字通り鋼の肉体」「見た目だけなのに技の威力が上がっていそうｗ」「昔からメカザンギはいるが、マジもんのメカになるとは思わなかった」と好評の様子。

「ザンギ使いじゃなくても買いたくなるｗ」など、ネタ枠としてもユーザーたちのツボに刺さっているようだ。

同タイミングで「かまいたちの夜」コラボが始まるほか、追加キャラクター「C.ヴァイパー」も実装される。10月15日は忙しくなりそうだ。

【ゲーム情報】

タイトル：ストリートファイター6

ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション

ジャンル：対戦格闘

販売：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）

Switch 2：発売中（2025年6月5日）

価格：

パッケージ通常版：8789円

ダウンロード通常版：4990円

パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円

ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円

プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）

CERO：C（15才以上対象）