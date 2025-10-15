「かまいたちの夜」シリーズとのスペシャルコラボなども本日より配信！
「C.ヴァイパー」が『スト6』Year 3追加キャラクター第2弾として本日より参戦！
2025年10月15日 18時25分更新
カプコンは10月15日、「ストリートファイター」シリーズ最新作『ストリートファイター6』［Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、Year 3追加キャラクター第2弾として、『ストリートファイターIV』に潜入捜査官として初登場、各種ガジェットを駆使しながら電気・炎・衝撃波を巧みに操る「C.ヴァイパー」を配信。
ゲーム内では「ワールドツアー」「バトルハブ」「ファイティンググラウンド」の3モードに参戦する。
https://www.youtube.com/watch?v=kIRWZJi6NB8
「ワールドツアー」で師匠として登場する「C.ヴァイパー」から、華麗でテクニカルな必殺技を伝授してもらえる。技を学ぶだけでなく、プレゼントやミッションを通じて絆を深めることも可能だ。
■C.ヴァイパーに出会う条件
1. Chapter8-6「メトロシティの摩天楼」をクリアする。
2. “OTHER DAYS”メニューに追加される「SiRNの試練」をチェックする。
ワールドツアーで彼女から教わった新技やエモートを「バトルハブ」に持ち込んで世界中のファイターと切磋琢磨しよう。
「ファイティンググラウンド」では、アーケードモードに追加されたC.ヴァイパーのストーリーも必見！ 対戦相手とバーサスやランクマッチでの駆け引きを楽しもう。
また、配信と同時にC.ヴァイパーの「Outfit 2」も購入可能。『ストリートファイターIV』でおなじみのビジネススーツと赤い三つ編み姿で対戦相手を翻弄しよう。
※「ワールドツアー」で一定条件をクリアすることでも「Outfit 2」を入手できます。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう