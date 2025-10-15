「かまいたちの夜」シリーズとのスペシャルコラボなども本日より配信！

カプコンは10月15日、「ストリートファイター」シリーズ最新作『ストリートファイター6』［Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、Year 3追加キャラクター第2弾として、『ストリートファイターIV』に潜入捜査官として初登場、各種ガジェットを駆使しながら電気・炎・衝撃波を巧みに操る「C.ヴァイパー」を配信。

ゲーム内では「ワールドツアー」「バトルハブ」「ファイティンググラウンド」の3モードに参戦する。

https://www.youtube.com/watch?v=kIRWZJi6NB8

「ワールドツアー」で師匠として登場する「C.ヴァイパー」から、華麗でテクニカルな必殺技を伝授してもらえる。技を学ぶだけでなく、プレゼントやミッションを通じて絆を深めることも可能だ。

■C.ヴァイパーに出会う条件

1. Chapter8-6「メトロシティの摩天楼」をクリアする。

2. “OTHER DAYS”メニューに追加される「SiRNの試練」をチェックする。

ワールドツアーで彼女から教わった新技やエモートを「バトルハブ」に持ち込んで世界中のファイターと切磋琢磨しよう。

「ファイティンググラウンド」では、アーケードモードに追加されたC.ヴァイパーのストーリーも必見！ 対戦相手とバーサスやランクマッチでの駆け引きを楽しもう。