カプコンは10月9日、「ストリートファイター6」にて実施する「かまいたちの夜」スペシャルコラボの紹介映像を公開した。配信は10月15日で、新キャラクター「C.ヴァイパー」の追加アップデートと同タイミングになる。

サウンドノベルの金字塔「かまいたちの夜」が、シリーズ30周年を記念したコラボを開催。誰も予想できなかった異色のコラボとして、対戦格闘ゲーム「スト6」に参戦する。

コラボではサウンドノベル調の表示でイベントが進行。格闘家たちの保養施設で起きた惨劇を、探偵役として解き明かすものになりそうだ。なお、シナリオはコラボ終了後もプレイ可能とのこと。

「かまいたちの夜」といえば特徴的な青いシルエット。映像では竜巻旋風脚や昇龍拳を放ち、相手をKOしていた。

期間中にログインするとプレイヤー全員にコラボアイテムをプレゼント。バトルハブも「かまいたちの夜」仕様の内装になっているので、雰囲気を味わおう。

【ゲーム情報】

タイトル：ストリートファイター6

ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション

ジャンル：対戦格闘

販売：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）

Switch 2：発売中（2025年6月5日）

価格：

パッケージ通常版：8789円

ダウンロード通常版：4990円

パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円

ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円

プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）

CERO：C（15才以上対象）