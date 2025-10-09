「スト6」×「かまいたちの夜」コラボ映像公開 青いシルエットで昇龍拳！
2025年10月09日 14時30分更新
カプコンは10月9日、「ストリートファイター6」にて実施する「かまいたちの夜」スペシャルコラボの紹介映像を公開した。配信は10月15日で、新キャラクター「C.ヴァイパー」の追加アップデートと同タイミングになる。
サウンドノベルの金字塔「かまいたちの夜」が、シリーズ30周年を記念したコラボを開催。誰も予想できなかった異色のコラボとして、対戦格闘ゲーム「スト6」に参戦する。
コラボではサウンドノベル調の表示でイベントが進行。格闘家たちの保養施設で起きた惨劇を、探偵役として解き明かすものになりそうだ。なお、シナリオはコラボ終了後もプレイ可能とのこと。
「かまいたちの夜」といえば特徴的な青いシルエット。映像では竜巻旋風脚や昇龍拳を放ち、相手をKOしていた。
期間中にログインするとプレイヤー全員にコラボアイテムをプレゼント。バトルハブも「かまいたちの夜」仕様の内装になっているので、雰囲気を味わおう。
【ゲーム情報】
タイトル：ストリートファイター6
ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション
ジャンル：対戦格闘
販売：カプコン
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：
PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）
Switch 2：発売中（2025年6月5日）
価格：
パッケージ通常版：8789円
ダウンロード通常版：4990円
パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円
ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円
プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）
CERO：C（15才以上対象）
©CAPCOM ©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格となります。
※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう