試遊した人にはノベルティをプレゼント！

カプコンは7月25日、Nintendo Switch 2で発売中の『ストリートファイター6』および『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』が楽しめる試遊体験会を、カプコン直営店舗にて開催すると発表。

体験会は参加費無料、体験した人にはノベルティがプレゼントされる。各店舗により開催日は異なるので、下記をチェックしてほしい。

【開催概要】

●プラサカプコン 池袋店

住所：東京都豊島区 東池袋一丁目30番3 グランドスケープ池袋 3階

開催日：2025年7月26日～7月27日

開催時間：12時～17時

店舗公式サイト：https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/ikebukuro

●プラサカプコン 広島店

住所：広島県広島市佐伯区石内東4丁目1-1ジアウトレット広島1F

開催日：2025年8月2日～8月3日

開催時間：12時～17時

店舗公式サイト：https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/hiroshima2

●プラサカプコン 羽生店

住所：埼玉県羽生市川崎2-281-3 イオンモール羽生 2F

開催日：2025年8月23日～8月24日

開催時間：12時～17時

店舗公式サイト：https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/hanyu

●プラサカプコン 石巻店

住所：宮城県石巻市茜平4-104イオンモール石巻 2F

開催日：2025年9月6日～9月7日

開催時間：12時～17時

店舗公式サイト：https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/ishimaki

★注意事項

※事故、混乱防止のため、イベントの運営にあたりさまざまな制限を設けさせていただく場合がございます。

※イベントは事前の予告なく変更・中止となる場合がございます。

※会場内でスタッフの指示、および注意事項に従わない場合、参加をお断りすることがございます。

※会場内でスタッフの指示、および注意事項に従わずに生じた事故については、主催者は一切責任を負いません。

※手荷物は自己管理でお願いいたします。

※参加は無料です。

【試遊内容】

以下2タイトルの製品版のうち、いずれか好きな1タイトルを選べる。Nintendo Switch 2で約15分間、楽しむことが可能だ。

・『ストリートファイター6』

・『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』

【試遊整理券について】

イベント各日11時30分より試遊整理券を配布。

※整理券はお一人様一枚配布。譲渡／販売はできません。

※整理券を紛失した場合プレイいただけない場合がございます。

※試遊枠は数に限りがあり、ご体験できない場合があります。

【ノベルティ情報】

試遊した人には、『ストリートファイター6』および『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』のメインビジュアルを使用した、オリジナルステッカーをプレゼント。

・『ストリートファイター6』オリジナルステッカー

・『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』オリジナルステッカー

※なくなり次第終了となります、あらかじめご了承ください。

※試遊いただいたタイトルのステッカーをプレゼントいたします。

【ゲーム情報】

タイトル：ストリートファイター6

ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション

ジャンル：対戦格闘

販売：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）

Switch 2：発売中（2025年6月5日）

価格：

パッケージ通常版：8789円

ダウンロード通常版：4990円

パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円

ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円

プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）

CERO：C（15才以上対象）

タイトル：『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』

ジャンル：神楽戦略活劇

販売：カプコン

新規プラットフォーム：Nintendo Switch 2

既存プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／Xbox Game Pass／PC（Windows／Steam）

発売日：

Switch 2版：2025年6月5日

既存：発売中（2024年7月19日）

価格：

通常版：4389円（パッケージ版）／3990円（ダウンロード版）

コレクターズエディション：1万4619円（パッケージ版）

縁起物：1万560円（グッズのみ）

CERO：B（12才以上対象）

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