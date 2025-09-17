Amazonセール情報大紹介！ 第53回
【時短洗濯14分】ハイセンス全自動洗濯機「HW-K70J」、Amazonタイムセールで今だけ29,800円！
2025年09月17日 18時00分更新
【Amazonタイムセール】一人暮らしに最適！ハイセンス全自動洗濯機「HW-K70J」
グローバル家電ブランド「Hisense（ハイセンス）」の全自動洗濯機「HW-K70J」が、Amazonタイムセールに登場！
今だけのセール特価29,800円（14%オフ）で購入できるチャンスです。期間限定のため、早めのチェックがおすすめです。
省スペース設計でも大容量7kg
「HW-K70J」は幅50cm・奥行52cm・高さ88.5cmのスリムサイズ。一人暮らしやワンルームでも置きやすい設計です。
コンパクトながら7kgの大容量を実現しているため、まとめ洗いもラクにこなせます。
忙しい人に嬉しい時短機能
最短14分で洗濯が完了するスピードコースを搭載。朝の準備中や夜の空いた時間にサッと洗濯できます。
さらに「洗い・すすぎ・脱水・風乾燥」を自由に組み合わせられるカスタム選択コースも便利。ライフスタイルに合わせた使い方が可能です。
しっかり洗浄＆衣類に優しい
独自開発のパルセーターとシャワー水流で、衣類の汚れをしっかり落とす高い洗浄力を実現。
ステンレス槽の凸凹設計により、頑固な汚れもスッキリ洗浄できます。
部屋干しに便利な風乾燥機能
部屋干し派に嬉しい風乾燥機能を搭載。短時間で乾きやすく、湿気がこもりにくいのもポイントです。
おすすめポイントまとめ
● 一人暮らしにちょうどいいスリム設計
● 7kg大容量でまとめ洗いも可能
● 最短14分で時短洗濯
● 部屋干しが早く乾く風乾燥
この価格でこれだけの機能を搭載した洗濯機はなかなかありません。特に「一人暮らしで省スペース＆時短を求める人」にはオススメです。
