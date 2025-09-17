このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第52回

USBメモリ最安級！ Acer UT300がAmazonタイムセールで1,161円【USB-A & USB-C対応】

2025年09月17日 16時30分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

アマゾンでAcer UT300 USBメモリ 64GB USB 3.2を入手

【Amazonタイムセール中】Acer「UT300 USBメモリ」が今だけ特別価格！

　AcerのUSBメモリ「UT300」が、いまAmazonタイムセールでお得に購入できます。通常でもコスパ抜群のモデルですが、セール中はさらに割引価格でゲットできるチャンスです。

　定価1,290円（64GBモデル）が、10％オフの1,161円で購入できます。

Acer UT300 USBメモリの特徴

最大150MB/sの高速転送

　「UT300 USBメモリ」はUSB 3.2対応で最大読取速度150MB/sを実現。写真・動画・ビジネスファイルなど、大容量データもサクサク転送できます。

　さらに、USB-A & USB-Cのデュアルコネクタを搭載。PC、スマホ、タブレットと、デバイスを選ばずに簡単に使えるのが魅力です。

選べる容量ラインナップ

　Amazonタイムセール対象は以下のラインナップ。ニーズに合わせて選べます。

・64GB … 通常価格1,290円 → セール特価1,161円！
・128GB … 通常価格2,190円 → セール特価1,971円！
・256GB … 通常価格2,990円 → セール特価2,691円！

※特に64GBモデルは、Amazonタイムセールで驚きの1,000円台前半と圧倒的な安さ！

頑丈で安心の設計

金属ボディで耐衝撃性アップ
防塵設計で外出時も安心
キャップ式でコネクタをしっかり保護

　さらに、国内5年保証付きで長く安心して使えます。

Amazonタイムセールで今が買い時！

　Amazonタイムセールは期間限定・在庫限り。高速・安心・低価格の三拍子がそろった「UT300 USBメモリ」を手に入れるなら今がベストタイミングです。

