Amazonセール情報大紹介！ 第52回
USBメモリ最安級！ Acer UT300がAmazonタイムセールで1,161円【USB-A & USB-C対応】
2025年09月17日 16時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール中】Acer「UT300 USBメモリ」が今だけ特別価格！
AcerのUSBメモリ「UT300」が、いまAmazonタイムセールでお得に購入できます。通常でもコスパ抜群のモデルですが、セール中はさらに割引価格でゲットできるチャンスです。
定価1,290円（64GBモデル）が、10％オフの1,161円で購入できます。
Acer UT300 USBメモリの特徴
最大150MB/sの高速転送
「UT300 USBメモリ」はUSB 3.2対応で最大読取速度150MB/sを実現。写真・動画・ビジネスファイルなど、大容量データもサクサク転送できます。
さらに、USB-A & USB-Cのデュアルコネクタを搭載。PC、スマホ、タブレットと、デバイスを選ばずに簡単に使えるのが魅力です。
選べる容量ラインナップ
Amazonタイムセール対象は以下のラインナップ。ニーズに合わせて選べます。
・64GB … 通常価格1,290円 → セール特価1,161円！
・128GB … 通常価格2,190円 → セール特価1,971円！
・256GB … 通常価格2,990円 → セール特価2,691円！
※特に64GBモデルは、Amazonタイムセールで驚きの1,000円台前半と圧倒的な安さ！
頑丈で安心の設計
・金属ボディで耐衝撃性アップ
・防塵設計で外出時も安心
・キャップ式でコネクタをしっかり保護
さらに、国内5年保証付きで長く安心して使えます。
Amazonタイムセールで今が買い時！
Amazonタイムセールは期間限定・在庫限り。高速・安心・低価格の三拍子がそろった「UT300 USBメモリ」を手に入れるなら今がベストタイミングです。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第53回
トピックス【時短洗濯14分】ハイセンス全自動洗濯機「HW-K70J」、Amazonタイムセールで今だけ29,800円！
-
第51回
トピックス47％オフの849円！ 動画や画像を高速転送できる2.5インチHDDケース【Amazonタイムセール】
-
第50回
トピックスマクロ機能搭載のゲーミングキーボードが今だけ4,836円【Amazonタイムセール】
-
第49回
トピックス黄ばみにくい！ iPhone 17 Proクリアケース「NIMASO 氷星シリーズ」がAmazonタイムセールで今だけ割引
-
第48回
トピックスAmazonタイムセール2,685円！ iPhone対応マグネット式カードリーダーで撮影データを爆速移行
-
第47回
トピックス【34％オフ】iPhone 17対応！ 断線に強いUGREEN USB-CケーブルがAmazonタイムセールで725円に
-
第46回
トピックスiPhone 17 Proを守るならコレ！ NIMASO強化ガラスフィルムがAmazonタイムセールで今だけ1,799円
-
第45回
トピックス【36％オフ】NIMASOのiPhone 17ガラスフィルムがAmazonタイムセール中｜貼りやすいガイド枠付き
-
第44回
トピックスHiKOKIインパクトドライバーが今だけ実質20,903円！ 軽量1.2kg＆140N・mのハイパワー【Amazonタイムセール】
-
第43回
トピックス【5秒でたためる傘】完全遮光＆撥水！ Amazonタイムセールで20％OFF
- この連載の一覧へ