iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数
「iOS 26」にしたらバッテリーの減りが早くなった アップルによれば、それは「正常」です
2025年09月17日 12時40分更新
アップルは9月16日、サポートページで、OSのアップデートの仕組みやバッテリーへの影響について説明する文書を公開した。
iOSではこれまで、アップデートの度に一部ユーザーから「バッテリーの持続時間が短くなった」という声が挙がり、同社が理由を説明してきた。前述のサポート文書はこうした経緯を踏まえ、過去に説明した内容をさらに深掘りした上で、独立した文書として公開した物だ。
同社によると、OSのアップデート完了からしばらくは、検索用インデックスの再作成や新しいアセットのダウンロードといった事後処理が走っており、正常なiPhoneでも本体が熱くなったり、バッテリーのもちが悪くなったりすることがあるとのこと。
特に特に年1回のペースで公開されるメジャーアップデートの直後は、こうしたケースが発生しやすいという。
また、機能の追加や改善を含むアップデートの場合、動作に必要なリソースが増えたり、ユーザーの使い方が変わったりすることで、パフォーマンスやバッテリー駆動時間に影響が出ることもあるとしている。
