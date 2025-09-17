このページの本文へ

iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数

「iOS 26」にしたらバッテリーの減りが早くなった　アップルによれば、それは「正常」です

2025年09月17日 12時40分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

iOS 26のアップデート画面

　アップルは9月16日、サポートページで、OSのアップデートの仕組みやバッテリーへの影響について説明する文書を公開した。

　iOSではこれまで、アップデートの度に一部ユーザーから「バッテリーの持続時間が短くなった」という声が挙がり、同社が理由を説明してきた。前述のサポート文書はこうした経緯を踏まえ、過去に説明した内容をさらに深掘りした上で、独立した文書として公開した物だ。

　同社によると、OSのアップデート完了からしばらくは、検索用インデックスの再作成や新しいアセットのダウンロードといった事後処理が走っており、正常なiPhoneでも本体が熱くなったり、バッテリーのもちが悪くなったりすることがあるとのこと。

　特に特に年1回のペースで公開されるメジャーアップデートの直後は、こうしたケースが発生しやすいという。

　また、機能の追加や改善を含むアップデートの場合、動作に必要なリソースが増えたり、ユーザーの使い方が変わったりすることで、パフォーマンスやバッテリー駆動時間に影響が出ることもあるとしている。

