アンカーがリコール中のロボット掃除機で火災事故

消費者庁は9月24日、アンカー・ジャパンがリコール中のロボット掃除機で、使用中に火災が発生したことを明らかにした。

同庁によると、秋田県で8月6日、ユーザーが当該製品を使用中、火災報知器が鳴動したため確認したところ、当該製品と周辺を焼損する火災が発生していたという。

事故原因は調査中で、リコール理由との関連は不明。

アンカー・ジャパンでは2023年8月以降、バッテリーに不具合があるとして、今回焼損した機種を含む複数製品のリコール（回収・交換）を実施中。ユーザーは同社のサイトで製品のシリアルナンバーを入力することで、リコール対象か否かを確認可能だ。