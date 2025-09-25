アンカーがリコール中のロボット掃除機で火災事故

消費者庁は9月24日、アンカー・ジャパンがリコール中のロボット掃除機で、使用中に火災が発生したことを明らかにした。
同庁によると、秋田県で8月6日、ユーザーが当該製品を使用中、火災報知器が鳴動したため確認したところ、当該製品と周辺を焼損する火災が発生していたという。
事故原因は調査中で、リコール理由との関連は不明。
アンカー・ジャパンでは2023年8月以降、バッテリーに不具合があるとして、今回焼損した機種を含む複数製品のリコール（回収・交換）を実施中。ユーザーは同社のサイトで製品のシリアルナンバーを入力することで、リコール対象か否かを確認可能だ。
●リコール対象製品
■販売期間
2023年4月1日〜8月21日
・Eufy RoboVac 15C（ブラック）／T2120
・Eufy RoboVac G30／T2250
・Eufy RoboVac G30 Hybrid／T2253
・Eufy Clean G40 Hybrid／T2256
・Eufy Clean G40+／T2272
・Eufy Clean G40 Hybrid+／T2273
・Eufy RoboVac X8 Hybrid／T2261
・Eufy Clean X9 Pro with Auto-Clean Station／T2320
・Eufy RoboVac 交換用バッテリー（X8 / X9 Pro 以外）／T2908
・Eufy Clean 交換用バッテリー（X9 Pro 用）／T2908
・Eufy RoboVac 交換用バッテリー（X8 シリーズ用）／T2937
2023年4月1日〜10月15日
・Eufy RoboVac 15C（ホワイト）／T2120
・Eufy RoboVac G30（ホワイト）／T2250