iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第59回
アップル「iOS 26.2」配信開始 ロック画面の時刻表示の透明度を調整できるように
2025年12月13日 06時10分更新
アップルは12日（現地時間）、iOSの最新バージョン「iOS 26.2」の配信を開始した。iPhone Airでの容量は1.44GB。iPadOS 26.2、macOS Tahoe 26.2も同じく配信が開始されている。
iOS 26.2の新機能としては、ロック画面のカスタマイズメニューにオプションが追加され、時刻の表示でLiquid Glassの不透明度を調整できるようになったほか、Apple Musicでダウンロード済みの曲についてはオフライン状態でも歌詞が表示可能に、「ゲーム」アプリではカテゴリやサイズでのゲームの検索機能が追加、BackboneやRazer製のコントローラーとの接続が改善されたとしている。
このほかにもバグ修正やセキュリティアップデートも多数含まれており、基本的に適用するのが原則のバージョンアップと言える。
この連載の記事
-
第58回
iPhoneアップル「iOS 26.1」配信開始 AirPodsのライブ翻訳で日本語が使えるように！
-
第57回
iPhoneアップル「iOS 26.0.1」公開 Wi-Fi切断バグ修正
-
第56回
iPhone【iPhone 17実機レビュー】新iPhoneのカメラ出っ張り実測！ Airは5.6mm、17 Proは全体の厚みが0.6mmアップ
-
第55回
iPhoneeSIMオンリーのiPhone 17の影響か？ ドコモ、eSIM発行でトラブル 端末販売も停止
-
第54回
iPhoneauが6年ぶりに新iPhoneのカウントダウンを実施 「au推し」は衛星との直接通信対応
-
第53回
iPhoneiPhone 17では、“本物の5G”接続時に「5G＋」表示に 「なんちゃって5G」との区別が可能
-
第52回
Apple今年買うならiPhone Airしかない！ iPhoneは一択、そしてAirPodsの進化に感じたこと
-
第51回
iPhoneついに発売のiPhone 17／Airはこんな色が用意されている！ さてどれを選ぶ？
-
第50回
iPhone【ついに発売！】iPhone 17の価格＆2年間の負担額まとめ
-
第49回
iPhoneiPhone 11でiOS 26は案外普通に動く！ それでも買い替えを考えるならポイントは4つ
- この連載の一覧へ