アップル「iOS 26.2」配信開始　ロック画面の時刻表示の透明度を調整できるように

アップルは12日（現地時間）、iOSの最新バージョン「iOS 26.2」の配信を開始した。iPhone Airでの容量は1.44GB。iPadOS 26.2、macOS Tahoe 26.2も同じく配信が開始されている。

iOS 26.2の新機能としては、ロック画面のカスタマイズメニューにオプションが追加され、時刻の表示でLiquid Glassの不透明度を調整できるようになったほか、Apple Musicでダウンロード済みの曲についてはオフライン状態でも歌詞が表示可能に、「ゲーム」アプリではカテゴリやサイズでのゲームの検索機能が追加、BackboneやRazer製のコントローラーとの接続が改善されたとしている。

このほかにもバグ修正やセキュリティアップデートも多数含まれており、基本的に適用するのが原則のバージョンアップと言える。