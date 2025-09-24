このページの本文へ

AppleCare＋選手、契約更改！

「iPhone 17」を見送った方に教えたい。「AppleCare+」の保証を延長する方法

2025年09月24日 14時40分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

AppleCare＋の更新手続き画面

　「iPhone 17」シリーズへの買い換えを見送った方、延長保証サービス「AppleCare＋」の残り期間をチェックしてみては？ 加入時に2年分の料金を一括払いした場合、保証切れにあわせて契約を更新可能。3年目も安心してiPhoneを使いたい方は必見です。

iPhoneだけで契約更新

　更新手続きの受付期間は、保証終了から45日以内。対象のiPhoneでは、保証終了日にあわせて「設定」アプリのメニューに案内が表示されます。

　受付期間を過ぎると更新、再契約のどちらも不可能となるため、案内が出たら、早めに手続きを済ませるのがおすすめです。

　実際の手続き方法は以下のとおり。作業自体はiPhoneだけで完結しますが、支払い方法がApple Pay限定なので、事前に対応するクレジットカード等をiPhoneの「ウォレット」アプリに登録しておきましょう。

■iPhoneで「AppleCare＋（一括払い型）」の契約を更新する方法（iPhone 15 Proの場合）

1.設定アプリを開く
2.メニュー一覧の上部の「AppleCare保証を更新」をタップ

AppleCare保証を更新

「AppleCare保証を更新」（赤枠は筆者追加）

3.契約したいプランを選択

契約プランの選択画面

4.「続ける」をタップ

続けるボタンをタップ

5.選択したプランと毎月の支払い額（見積もり）が表示されるので、問題なければ「続ける」をタップ

選択プランと毎月の料金の見積もり画面

6.Apple Payの画面が表示されるので、画面の指示に従い、決済を承認

7.「保証が有効になりました」という画面が表示されたら、内容を確認して「完了」ボタンをタップ

保証が有効になりました画面

　新しい契約は月額制で、解約するまで自動更新となります。端末購入時のように、2年分の料金を一括で支払うことはできません。

　解約については各更新日の1日前までに、iPhoneの「設定」→「Apple Account」から手続きが可能。ただし、解約後に同じ端末で再びAppleCare＋を契約することはできないので、本当に解約しても問題ないか、手続きの前にきちんと確認しておいたほうがよいでしょう。

