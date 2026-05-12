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iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第62回

アップル「iOS 26.5」配信　暗号化したRCSメッセージや新壁紙が追加

2026年05月12日 04時10分更新

文● 二子／ASCII

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　アップルは5月11日（現地時間）、iOSの最新バージョン「iOS 26.5」の配信を開始した。iPhone Airでの容量は1.41GB。iPadOS 26.5、macOS Tahoe 26.5の配信も同じく開始されている。

iOS

　iOS 26.5の新機能としては「エンドツーエンドの暗号化を使用したRCSメッセージ」（対応したキャリアのみ）、「プライドルミナンスの壁紙」が記されている。このほかバグ修正やセキュリティアップデートも含まれているので、基本的には適用が必要なバージョンアップだろう。

 

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