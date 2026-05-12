アップル「iOS 26.5」配信　暗号化したRCSメッセージや新壁紙が追加

アップルは5月11日（現地時間）、iOSの最新バージョン「iOS 26.5」の配信を開始した。iPhone Airでの容量は1.41GB。iPadOS 26.5、macOS Tahoe 26.5の配信も同じく開始されている。

iOS 26.5の新機能としては「エンドツーエンドの暗号化を使用したRCSメッセージ」（対応したキャリアのみ）、「プライドルミナンスの壁紙」が記されている。このほかバグ修正やセキュリティアップデートも含まれているので、基本的には適用が必要なバージョンアップだろう。